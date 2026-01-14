Разделы

Kept запускает платформу с ИИ-агентами KeptStore для автоматизации задач корпоративного сегмента

Аудиторско-консалтинговая компания Kept запустила бета-версию витрины KeptStore. Платформа с ИИ-агентами представляет собой полноценный внешний сервис для решения текущих задач корпоративного сегмента, которые требуют наибольших человеческих и финансовых ресурсов. Помимо этого, на платформе можно тестировать ИИ-решения и проверять рабочие гипотезы, а также использовать как готовую инфраструктуру для внедрения и развития технологий. За многолетний опыт работы компания накопила знания о реальных процессах работы бизнеса, которые теперь может воплощать в ИИ-агентах.

Продукт позволяет компаниям внедрить решение, которое может сократить трудозатраты или документооборот, высвобождая финансовые ресурсы, с минимальным изменением имеющегося ИТ-ландшафта и без реинжиниринга бизнес-процесса.

На платформе представлена первая серия ИИ-агентов для бухгалтеров, финансистов, экономистов, специалистов по закупкам и документообороту в капитальном строительстве, контролеров. ИИ-ассистенты умеют автоматически сортировать входящие документы, извлекать метаданные, осуществлять контроль сверки и передавать команды в соответствующие системы учета и документооборота. ИИ-ассистенты сравнивают полученные данные, делают выводы и формируют команду для обработки этих данных. Таким образом, внедрение продукта позволяет компаниям повысить производительность труда.

На платформе доступен ИИ-агент «Помощник казначея», он определяет крайние даты оплаты, анализирует договоры и первичные учетные документы, делает выводы для составления платёжного календаря. ИИ-агент «Интеллектуальный OCR» распознает документы в любом формате, извлекает основные метаданные из договора. После извлечения ключевых данных они становятся доступны другим помощникам платформы.

В карточке каждого продукта KeptStore представлена подробная информация обо всех решениях и предоставляется бесплатный демодоступ. Перечень ИИ-агентов в KeptStore будет пополняться.

6 главных технологических трендов 2025 года: выбор CNews
«Мы глубоко понимаем организацию внутренних процессов компаний, наиболее трудоемкие этапы и ключевые проблемы, влияющие на эффективность бизнеса. За многолетний опыт работы с российским бизнесом мы накопили знания, которые воплотили в ИИ-агентах, каждый из которых отражает реальные процессы работы бизнеса. Для внедрения технологий ИИ необходима особая инфраструктура – GPU-серверы, обеспечивающие быстрое параллельное выполнение процессов. Однако не все клиенты готовы инвестировать средства, не понимая точно, какую пользу принесет эта технология. Поэтому мы предлагаем возможность испытать функциональность ИИ-помощника на наших мощностях и увидеть, насколько это применимо к их бизнесу», – сказал Роман Малюга, партнер Kept.

Для начала работы и первых пробных запусков не требуются капитальные вложения. Такой подход позволяет компаниям сначала оценить потенциал решений и затем осознанно принять решение о необходимых инвестициях. ИИ-агенты основаны на open-source-LLM и --VLM. Платформа развертывается на защищённых серверах компании, обеспечивая конфиденциальность данных пользователей. Kept представляет клиенту все три линии поддержки. Для тех компаний, кто уже определился, возможна аренда ИИ-агентов и внедрение платформы Kept непосредственно в инфраструктуру заказчика.

KeptStore может быть инструментом совместной работы консультанта и клиента, на основе накопленного опыта обеих сторон. Пользователи имеют возможность создавать собственные продукты самостоятельно либо совместно со специалистами Kept и даже в дальнейшем монетизировать их непосредственно на платформе, предоставляя свои разработки другим пользователям.

