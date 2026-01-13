Innostage PAM получил сертификат ФСТЭК России по 4 уровню доверия

Innostage PAM подтвердил соответствие требованиям ФСТЭК России, пройдя сертификационные испытания и получив сертификат по 4 уровню доверия (№5025 от 30 декабря 2025 г.). Об этом CNews сообщил представитель Innostage.

Сертификация позволяет официально применять продукт для управления привилегированным доступом в государственных информационных системах и на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) высшего класса защищённости.

Полученный сертификат подтверждает соответствие продукта требованиям по защите наиболее чувствительных данных и систем, включая Федеральный закон №187-ФЗ и ключевые приказы ФСТЭК России.

Innostage PAM может применяться: в государственных информационных системах до 1 класса защищенности (по действующему приказу ФСТЭК России №17 и новому приказу ФСТЭК России №117, вступающему в силу с 1 марта 2026 г.); на значимых объектах критической информационной инфраструктуры до 1 категории включительно (187-ФЗ, приказ ФСТЭК России №239); в автоматизированных системах управления технологическими процессами до 1 класса защищенности (приказ ФСТЭК России №31); в информационных системах персональных данных до 1 уровня защищенности (приказ ФСТЭК России №21).

«Сертификация Innostage PAM по 4 уровню доверия предоставляет заказчикам техническую возможность выполнения регуляторных требований в сфере защиты информации. Ценность решения заключается не только в формальном соответствии нормативам, но и в обеспечении реальной безопасности. Это достигается благодаря расширенному функционалу по контролю и аудиту действий привилегированных пользователей, который является важным элементом практической защиты инфраструктуры», — отметил Игорь Еньков, владелец продукта Innostage PAM.

Innostage Privileged Access Management — продукт для комплексной защиты корпоративных информационных систем (КИС) от рисков ИБ, связанных с привилегированным доступом на всех уровнях: от инфраструктуры до бизнес-приложений.