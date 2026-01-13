Разделы

Безопасность Госрегулирование
|

Innostage PAM получил сертификат ФСТЭК России по 4 уровню доверия

Innostage PAM подтвердил соответствие требованиям ФСТЭК России, пройдя сертификационные испытания и получив сертификат по 4 уровню доверия (№5025 от 30 декабря 2025 г.). Об этом CNews сообщил представитель Innostage.

Сертификация позволяет официально применять продукт для управления привилегированным доступом в государственных информационных системах и на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) высшего класса защищённости.

Полученный сертификат подтверждает соответствие продукта требованиям по защите наиболее чувствительных данных и систем, включая Федеральный закон №187-ФЗ и ключевые приказы ФСТЭК России.

Innostage PAM может применяться: в государственных информационных системах до 1 класса защищенности (по действующему приказу ФСТЭК России №17 и новому приказу ФСТЭК России №117, вступающему в силу с 1 марта 2026 г.); на значимых объектах критической информационной инфраструктуры до 1 категории включительно (187-ФЗ, приказ ФСТЭК России №239); в автоматизированных системах управления технологическими процессами до 1 класса защищенности (приказ ФСТЭК России №31); в информационных системах персональных данных до 1 уровня защищенности (приказ ФСТЭК России №21).

«Сертификация Innostage PAM по 4 уровню доверия предоставляет заказчикам техническую возможность выполнения регуляторных требований в сфере защиты информации. Ценность решения заключается не только в формальном соответствии нормативам, но и в обеспечении реальной безопасности. Это достигается благодаря расширенному функционалу по контролю и аудиту действий привилегированных пользователей, который является важным элементом практической защиты инфраструктуры», — отметил Игорь Еньков, владелец продукта Innostage PAM.

Innostage Privileged Access Management — продукт для комплексной защиты корпоративных информационных систем (КИС) от рисков ИБ, связанных с привилегированным доступом на всех уровнях: от инфраструктуры до бизнес-приложений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Security Vision TIP: переход от тактических индикаторов к стратегическим решениям

Власти хотят штрафовать и лишать свободы работников сотовых операторов за мизерную ошибку в абонентском договоре

Как организации выстроить защиту от фишинга

Интернет-сервисам закроют гигантский канал заработка на россиянах. Списывать деньги с удаленных карт будет нельзя

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Обязательная госрегистрация мобильников россиян будет платной. Новые смартфоны подорожают, старые перестанут работать

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще