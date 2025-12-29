МТС и власти Ленобласти запустят проект по борьбе с водопотерями

Правительство Ленинградской области, «Леноблводоканал» и МТС подписали меморандум по снижению потерь воды. С 2026 г. стороны начнут создание системы оперативного мониторинга состояния сетей, выявления утечек и повышения надежности водоснабжения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«МТС — один из самых надежных технологических партнеров, обладающий компетенциями, которые сегодня реально нужны коммунальной отрасли. Задачи по воде для региона крайне серьезные: это и национальный проект «Инфраструктура для жизни», и поручения Губернатора по снижению потерь и повышению качества воды для жителей. Нам нужно не точечное, а комплексное решение. Рассчитываем, что новая система позволит определять утечки в режиме реального времени, качественнее планировать инвестиции и быстрее реагировать на проблемы. Уверен, что это сотрудничество принесет реальную пользу и сделает жизнь ленинградцев комфортнее», — отметил вице-губернатор Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

В рамках подписания вице-губернатор рекомендовал сторонам заранее проработать вопросы защиты создаваемой системы от возможных сбоев и вмешательства, чтобы обеспечить ее устойчивую и надежную работу.

«Ситуация с потерями воды действительно серьезная: износ сетей высокий, а контроль долгие годы велся недостаточно эффективно. Сегодня в ряде муниципальных образований потери можно считать критическими, поэтому фактически мы объявляем борьбу с водопотерями, потому что без этого невозможно ни наведение порядка в системе, ни финансовое оздоровление предприятия. Задача проста и понятна — последовательно снижать потери, укреплять надежность сети и обеспечивать людям стабильное и качественное водоснабжение», — отметил гендиректор ГУП «Леноблводоканал» Виталий Жданов.

Директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук поблагодарил Правительство Ленинградской области за доверие и подчеркнул, что компания настроена на поэтапную, системную работу. По его словам, МТС планирует вместе с «Леноблводоканалом» выстроить современную модель мониторинга, последовательно расширяя охват и повышая прозрачность процессов. Особое внимание предполагается уделить территориям, где внедрение цифровых решений позволит быстрее добиться ощутимого эффекта. Он отметил, что МТС рассматривает проект как долгосрочный и стратегический, готова обеспечивать технологическую поддержку, развивать инструменты аналитики и контроля, а также помогать в организационном выстраивании процессов. Александр Соловенчук выразил уверенность, что совместная работа позволит стабилизировать систему, снизить потери и повысить качество услуг для жителей Ленинградской области.

Меморандум предусматривает создание комплексной цифровой системы мониторинга водных сетей, установку и подключение приборов учета, формирование динамической гидромодели и использование аналитических инструментов для выявления утечек и сокращения потерь воды. Проект реализуется в логике федерального проекта по модернизации коммунальной инфраструктуры. Планируется пилотирование и дальнейшее расширение на приоритетные территории, в том числе Кингисепп, Выборг и Волхов. Ожидаемый результат — устойчивое снижение потерь воды, повышение надежности коммунальной инфраструктуры и качества услуг для жителей Ленинградской области.