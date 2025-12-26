Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
Жители поселка 19 километр Печенгского округа к Новому году впервые получили доступ к мобильной связи

Цифровая экосистема МТС первой из операторов обеспечила качественной связью и доступом к высокоскоростному мобильному интернету жителей поселка 19 километр Печенгского округа Мурманской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС установили телеком-оборудование в районе железнодорожной станции Печенга, которое обеспечивает уверенное покрытие на территории поселка 19 километр. Местные жители впервые получили доступ к голосовой связи и современным цифровым сервисам на своих смартфонах. Мобильная связь появилась также на участке Федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», связывающей Санкт-Петербург с Мурманском и границей с Норвегией.

«Наша приоритетная задача – сделать так, чтобы на территории Мурманской области жители всех населенных пунктов, независимо от расположения и численности населения, имели возможность пользоваться современными цифровыми сервисами. Радует, что в преддверии новогодних праздников нам удалось обеспечить связью проживающих в поселке 19 километр, чтобы они могли общаться с родными и друзьями», — сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

