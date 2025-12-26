Разделы

Телеком Мобильная связь
|

МТС поможет поздравить близких новогодними ИИ-открытками

МТС поможет поздравить близких и друзей с Новым Годом открыткой, созданной при помощи искусственного интеллекта (ИИ), а еще получить подарки и спецпредложения от МТС. Используя технологию Big Data, компания предложит отправителям и получателям открыток персонализированные предложения, в том числе подписки на онлайн-кинотеатры, сервисы линейки VoiceTech, скидки на услуги связи, пакеты минут и гигабайт и другие бонусы.

Чтобы создать ИИ-открытку, пользователю нужно перейти на сайт проекта, загрузить фото получателя, выбрать стиль изображения для генерации (аниме, видеоигры, зимняя сказка и другие) и фон. ИИ обработает фото в выбранной стилистике и напишет текст. Затем пользователю останется отправить получателю ссылку на открытку.

Если отправитель и/или получатель открытки являются абонентами МТС, они получат персональные предложения. Технологии Big Data МТС благодаря обезличенному анализу предпочтений абонентов позволят подобрать для каждого наиболее подходящий подарок: пакеты минут и гигабайт, скидки на связь, популярные онлайн-кинотеатры, промокоды на сервис облачного гейминга Fog Play, специальные предложения для сервисов линейки VoiceTech: интеллектуальная запись звонков, «Защитник» и т.д. Если отправитель и/или получатель открытки не являются абонентами МТС, им будет предложен переход на новогодний тариф «МТС Red» с безлимитным интернетом, скидками на VoiceTech-решения, а также пакетом в 1000 минут и SMS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Операторы связи в России начали использовать нейросети для привлечения новых абонентов

Data-mesh: определен главный тренд в области хранения и доступа к данным

В России создадут суверенный процессор для отечественных базовых станций. Потребуется всего два года

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

Обязательная госрегистрация мобильников россиян будет платной. Новые смартфоны подорожают, старые перестанут работать

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще