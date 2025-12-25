Разделы

Ученые Smart Engines создали модель ИИ для распознавания и проверки подлинности документов

Исследователи Smart Engines объявили о том, что разработали модель «суверенного искусственного интеллекта» для распознавания и проверки подлинности документов. В основе решения – авторская архитектура квантованных Хафовских нейронных сетей, которая позволяет повысить качество распознавания и устойчивость антифрод-проверок при снижении числа обучающих параметров более чем в 100 раз и кратном уменьшении требований к вычислительным ресурсам. Технология впервые введена в промышленную эксплуатацию в составе программного решения Smart ID Engine 2.8, запуск стал возможен благодаря восьмилетней научно-технологической работе ученых Smart Engines.

Архитектура, алгоритмы и программная реализация разработаны учеными Smart Engines на собственной научно-технологической базе. Результаты исследований опубликованы в профильных научных изданиях и прошли многолетнюю экспериментальную валидацию, а приоритет на технологию подтвержден патентами РФ и США. Все это обеспечивает технологическую независимость, воспроизводимость работы и соответствие требованиям регулируемых отраслей – от финансового сектора до государственных информационных систем, отмечают в Smart Engines.

Разработанная учеными Smart Engines нейросетевая архитектура объединяет современные методы глубокого обучения с классическими методами машинного зрения. Преобразование Хафа позволяет анализировать геометрические взаимосвязи элементов изображения реального мира в согласии с законами перспективы, тогда как сверточные нейронные слои отвечают за извлечение ключевых признаков на основе анализа большого числа примеров. Такое сочетание позволяет системе уверенно работать даже с неидеальными изображениями – смазанными, частично перекрытыми или снятыми в сложных условиях.

Смогут ли базовые станции российского производства заменить оборудование ушедших вендоров?
Импортонезависимость

Ключевым этапом развития модели стал переход к полностью целочисленным вычислениям. Это позволило снизить нагрузку на процессоры и память – критически важное требование для государственных и корпоративных систем, обрабатывающих персональные данные. Модель может эффективно работать на CPU и в изолированных контурах без зависимости от зарубежных библиотек и облачных сервисов.

«Мы работали над созданием Хаф-сетей восемь лет – шаг за шагом развивая фундаментальные принципы, публикуя результаты в научных журналах, получая патенты, в том числе в США, и защищая диссертации. Эта последовательная научно-технологическая работа привела к созданию суверенной технологии, способной решать самые сложные задачи распознавания и проверки подлинности документов. Сегодня она впервые запускается в промышленной версии программного решения Smart ID Engine 2.8, обеспечивая требуемую точность, управляемость и независимость, необходимые для банков, государственных структур и корпоративных систем», – сказал Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines и доктор технических наук.

