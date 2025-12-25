Cкоростной домашний интернет пришел к новоселам в Ленобласти

Цифровая экосистема МТС в преддверии новогодних праздников расширила сеть проводного интернета в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. К широкополосному доступу теперь подключены более 2,7 тыс. домов в Северной столице и Всеволожском районе 47 региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зону расширения оптоволоконной сети вошел «Ржевский парк», крупный жилой квартал в поселке Ковалево Всеволожского городского поселения, сдача которого планируется в конце 2028 – начале 2029 г. Обновления затронули и другие массивы во Всеволожском районе Ленинградской области: «Краски Лета» и «Мурино парк».

Десятки тысяч новоселов подключенных домов смогут пользоваться высокоскоростным домашним интернетом и телевидением, «пакетными» тарифами, которые включают в себя одновременно проводной интернет и сотовую связь и позволяют экономить примерно половину расходов на телеком-услуги.

МТС реализовала подключение интернета по модели FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированной связи). Она позволяет предложить абонентам конвергентные услуги, то есть и мобильную, и фиксированную связь, используя инфраструктуру оператора-партнера компании.

«В Ленинградской области ведется активное строительство жилых кварталов, особенно во Всеволожском районе, одном из самых густонаселённых 47 региона. Мы развиваем фиксированную сеть, чтобы охватить новые точки притяжения новоселов. Расширение оптоволоконной сети позволяет не только обеспечивать стабильный проводной интернет для бытовых нужд, но и внедрять современные технологии управления домами, например, умные датчики, системы видеонаблюдения, а еще предоставлять услуги фиксированной связи для бизнеса. На данный момент наша фиксированная сеть охватывает четверть территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.