Подтверждена совместимолсть СУБД Jatoba с S3-хранилищем «Закрома.Хранение»

Компании Digital Spirit и «Газинформсервис» подтвердили технологическую совместимость объектного S3-хранилища «Закрома.Хранение» с защищённой СУБД Jatoba компании «Газинформсервис». Это партнёрство направлено на создание эффективного и безопасного решения для хранения и обработки больших объёмов данных, а также управления ими.

Интеграция СУБД Jatoba и объектного S3-хранилища «Закрома.Хранение» призвана упростить работу с большими объёмами данных, повысить безопасность хранения информации и снизить издержки на инфраструктуру. Компании продолжат развитие решений, ориентируясь на потребности современного рынка и ожидания клиентов.

СУБД Jatoba — защищённая система управления базами данных (СУБД), имеющая кластерные решения по отказоустойчивости, производительности и обеспечивающая круглосуточную безопасную работу с данными.

«Закрома.Хранение» — российское объектное S3-хранилище, включённое в реестр отечественного программного обеспечения. Ключевые возможности решения включают: хранение произвольных форматов данных (текстовые документы, мультимедийные файлы, резервные копии и т.д.); полную поддержку методов Amazon S3 REST API; автоматическое распределение классов хранения (холодное/горячее хранение); масштабируемость для растущих объёмов данных.

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно
«Безопасная СУБД «Ятоба» совместно с современным S3-хранилищем «Закрома» эффективно закрывают вопросы по созданию кибербезопасного высоконадёжного хранилища больших объёмов для управления корпоративными данными с функциями резервного копирования и восстановления базы данных после сбоев. Мы рады партнёрству, это позволяет ускорить импортозамещение», — отметил Юрий Осипов, менеджер продукта Jatoba компании «Газинформсервис».

«Совместная работа «Закрома.Хранение» с защищённой СУБД Jatoba позволит эффективно управлять данными любого типа без ограничений на размер или формат, а также создать инфраструктуру, которая полностью отвечает современным требованиям защиты информации, — сказал директор по продукту «Закрома» Станислав Логинов. — Мы продолжаем делать ставку на сертифицированные отечественные решения, чтобы вместе с коллегами обеспечивать успех наших клиентов».

