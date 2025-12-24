Разделы

ПО Софт
|

Платформа Tantor 6.2: прозрачность и безопасность управления СУБД, и упрощение работы с кластерами

Компания «Тантор Лабс» объявила о выпуске обновленной версии платформы Tantor 6.2 для управления, администрирования и мониторинга любых баз данных на основе PostgreSQL. В релизе уделено большое внимание инструментам безопасности, средствам выявлению уязвимостей, расширению возможностей по управлению доступом, а также упрощению работы с кластерами. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В обновлении реализована поддержка автоматического обнаружения уязвимостей в наблюдаемых СУБД. Платформа Tantor самостоятельно выявляет потенциальные проблемы безопасности и оценивает их критичность по стандарту Common Vulnerability Scoring System (CVSS). Для каждой обнаруженной уязвимости администратор получает рекомендации по ее устранению, что позволяет существенно снизить эксплуатационные риски. В версии 6.2 база уязвимостей обновляется вместе с самой платформой, обеспечивая актуальность данных без дополнительных действий со стороны пользователей.

В интерфейсе платформы Tantor появилась интерактивная диаграмма топологии, которая наглядно отображает структуру кластера и состояние всех его нод на одной странице. Такой формат упрощает анализ архитектуры, помогает быстрее ориентироваться в конфигурации и облегчает сопровождение распределенных и отказоустойчивых систем.

Также расширены возможности управления параметрами кластеров. Реализована возможность привязки группы параметров к кластеру и при необходимости переопределения отдельных значений с помощью модификаторов без изменений в базовой группе параметров. Также теперь платформа позволяет экспортировать и импортировать конфигурацию кластера в файлы стандартных форматов .json или .conf, а кроме того, появилась возможность изменять параметры для конкретных экземпляров кластера и при необходимости откатывать изменения, что делает управление настройками более гибким и безопасным.

Был реализован с нуля раздел правил доступа. Теперь на одной странице собрана полная информация о пользователях БД, их параметрах и системных ролях, а также данные из файлов pg_ident. Администратор БД может видеть права пользователей, лимиты подключений и сроки действия доступа, включая учетные записи с истекающими или уже истекшими правами. Это упрощает контроль доступа и повышает прозрачность администрирования СУБД.

«Бургер Кинг Россия» перевёл A/B тесты в онлайн с помощью платформы Trisigma от «Авито»
Цифровизация

Помимо функциональных изменений, в релизе уделено внимание стабильности и качеству работы платформы. Исправлены ошибки в разделах аудита, управления задачами, конфигураций и журналов событий, а также выполнена оптимизация производительности в ряде сценариев.

«Мы стремимся в каждом релизе делать Платформу Tantor еще более удобным инструментом для администрирования СУБД в корпоративных средах, где важны безопасность, предсказуемость и прозрачность управления сложной инфраструктурой. В новом релизе мы внедрили систему проактивного сканирования уязвимостей, которая не только выявляет риски, но и сразу предлагает способы их устранения, что обеспечивает переход от ручного контроля к автоматизации безопасности. Одновременно упрощается взаимодействие с инфраструктурой: интерактивная карта кластера дает мгновенное понимание его состояния, а гибкая система управления параметрами с возможностью отката делает настройки безопасными. Все это улучшает целостную среду, которая значительно снижает операционные риски», – сказал генеральный директор «Тантор Лабс» Вадим Яценко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что должен уметь современный антивирус для бизнеса: взгляд «Лаборатории Касперского»

Microsoft ввела «санкции» против всего мира: Отключен волшебный способ активации Windows. Россиян от него отлучили четыре года назад

За рамками GenAI: почему IDP-сервис становится ключевым компонентом ИТ-ландшафта будущего

В России разработан «умный» сканер выбоин на дорогах

ИИ радикально изменил правила игры процессного офиса

Россия под атакой. Хакеры поменяли стиль и нацелились на уничтожение ИТ-инфраструктуры страны

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще