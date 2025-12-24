Платформа Tantor 6.2: прозрачность и безопасность управления СУБД, и упрощение работы с кластерами

Компания «Тантор Лабс» объявила о выпуске обновленной версии платформы Tantor 6.2 для управления, администрирования и мониторинга любых баз данных на основе PostgreSQL. В релизе уделено большое внимание инструментам безопасности, средствам выявлению уязвимостей, расширению возможностей по управлению доступом, а также упрощению работы с кластерами. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В обновлении реализована поддержка автоматического обнаружения уязвимостей в наблюдаемых СУБД. Платформа Tantor самостоятельно выявляет потенциальные проблемы безопасности и оценивает их критичность по стандарту Common Vulnerability Scoring System (CVSS). Для каждой обнаруженной уязвимости администратор получает рекомендации по ее устранению, что позволяет существенно снизить эксплуатационные риски. В версии 6.2 база уязвимостей обновляется вместе с самой платформой, обеспечивая актуальность данных без дополнительных действий со стороны пользователей.

В интерфейсе платформы Tantor появилась интерактивная диаграмма топологии, которая наглядно отображает структуру кластера и состояние всех его нод на одной странице. Такой формат упрощает анализ архитектуры, помогает быстрее ориентироваться в конфигурации и облегчает сопровождение распределенных и отказоустойчивых систем.

Также расширены возможности управления параметрами кластеров. Реализована возможность привязки группы параметров к кластеру и при необходимости переопределения отдельных значений с помощью модификаторов без изменений в базовой группе параметров. Также теперь платформа позволяет экспортировать и импортировать конфигурацию кластера в файлы стандартных форматов .json или .conf, а кроме того, появилась возможность изменять параметры для конкретных экземпляров кластера и при необходимости откатывать изменения, что делает управление настройками более гибким и безопасным.

Был реализован с нуля раздел правил доступа. Теперь на одной странице собрана полная информация о пользователях БД, их параметрах и системных ролях, а также данные из файлов pg_ident. Администратор БД может видеть права пользователей, лимиты подключений и сроки действия доступа, включая учетные записи с истекающими или уже истекшими правами. Это упрощает контроль доступа и повышает прозрачность администрирования СУБД.

Помимо функциональных изменений, в релизе уделено внимание стабильности и качеству работы платформы. Исправлены ошибки в разделах аудита, управления задачами, конфигураций и журналов событий, а также выполнена оптимизация производительности в ряде сценариев.

«Мы стремимся в каждом релизе делать Платформу Tantor еще более удобным инструментом для администрирования СУБД в корпоративных средах, где важны безопасность, предсказуемость и прозрачность управления сложной инфраструктурой. В новом релизе мы внедрили систему проактивного сканирования уязвимостей, которая не только выявляет риски, но и сразу предлагает способы их устранения, что обеспечивает переход от ручного контроля к автоматизации безопасности. Одновременно упрощается взаимодействие с инфраструктурой: интерактивная карта кластера дает мгновенное понимание его состояния, а гибкая система управления параметрами с возможностью отката делает настройки безопасными. Все это улучшает целостную среду, которая значительно снижает операционные риски», – сказал генеральный директор «Тантор Лабс» Вадим Яценко.