Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

МТС ускорила интернет в «Маленькой Америке»

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в коттеджном поселке «Маленькая Америка» в Находкинском городском округе. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета в жилом микрорайоне выросла в среднем на 40%. Также новое качество сети доступно на участке важной транспортной артерии города – Объездной дороги Находки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная LTE-сеть МТС охватывает всю территорию коттеджного поселка «Маленькая Америка», расположенного в Находке на ул.Канадская. После проведенных технических работ жители могут более комфортно пользоваться мобильным интернетом и современными цифровыми сервисами – дистанционно работать и учиться, пользоваться госуслугами, маркетплейсами и банковскими сервисами, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре и читать книги в цифровой библиотеке.

Коттеджный поселок «Маленькая Америка» появился в Находке в начале 2000-х гг. В народе он получил название «Канадская деревня» из-за того, что там строились двухэтажные блочные дома по канадской технологии. Поселок знаменит своими живописными видами на море.

«Находка - один из ключевых городов Приморья с постоянно растущим потреблением цифровых сервисов, поэтому мы уделяем значительное внимание развитию телеком-инфраструктуры на территории муниципалитета. Кроме мобильной сети четвертого поколения, на территории городского округа работает самая масштабная в Приморском крае сеть гигабитного домашнего интернета МТС. Комплексный подход позволяет повысить бытовой комфорт жителей многоквартирных и частных домов города и дает возможность абонентам сэкономить. Благодаря многообразию сервисов экосистемы МТС находкинцы могут выбрать наиболее выгодный тарифный план», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Меньше рутины, больше инженерного творчества: Антон Атоян, «СберТех», — о том, как ИИ меняет разработку

Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку

ИИ радикально изменил правила игры процессного офиса

В Подмосковье началось первое серийное производство базовых станций

«Диасофт» предложил альтернативу проприетарным интеграционным шинам — платформу Digital Q.Integration

Власти впервые выделили ИИ в качестве угрозы кибербезопасности

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще