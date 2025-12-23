Разделы

«Тринити» расширила модельный ряд серверов в реестре Минпромторга России

Компания «Тринити» расширила модельный ряд серверов, представленных в Едином реестре российской промышленности Минпромторга России. В реестр внесены серверы «Тринити» ER225HSR-M7 и «Тринити» ER225HSR-M8. Об этом CNews сообщили представители «Тринити».

Включение в реестр Минпромторга России подтверждает высокий уровень локализации производства и соответствие продукции установленным стандартам импортозамещения и безопасности.

Модель ER225HSR-M7 — это двухпроцессорные серверы общего назначения на базе третьего поколения процессоров Intel, которые обеспечивают высокую производительность вычислений на основе твердотельной или гибридной дисковой подсистемы.

ER225HSR-M8 имеют максимальную производительность вычислений и увеличенный срок службы за счет использования четвертого или пятого поколения процессоров Intel с гибридной дисковой подсистемой для высоконагруженных вычислений, больших данных (Big Data), виртуализации и облачных вычислений, систем ИИ, машинного обучения и научных исследований.

«Реестровое оборудование — это уверенность в том, что серверы отвечают всем требованиям безопасности и могут быть использованы на объектах КИИ и в проектах цифровой трансформации государственных и коммерческих организаций. Мы постоянно работаем над расширением модельного ряда, представленного в реестре, чтобы наши заказчики могли выбирать качественные российские решения для любых инфраструктурных задач», — сказал Кирилл Иванов, директор по технологиям компании «Тринити».

Все серверы «Тринити» разрабатываются и производятся в России со строгим контролем качества на каждом этапе.

