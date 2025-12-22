Разделы

«Яндекс 360» перезапустил приложение «Телемост»

«Яндекс 360» перезапустил приложение «Телемост». Теперь с его помощью можно звонить контактам из адресной книги. Среди других новшеств в «Телемосте» — история звонков и возможность подключать новых участников прямо во время разговора.

Чтобы все необходимые контакты были под рукой, достаточно связать приложение с адресной книгой телефона. Тем, кто не пользуется Телемостом, можно отправить приглашение. При этом для участия в звонке необязательно заводить аккаунт или проходить авторизацию — достаточно просто перейти по ссылке на встречу.

Обновлённый «Телемост» — универсальное средство связи: в одном приложении доступны чаты, треды, конференции, аудио- и видеозвонки. «Телемост» подходит для личного и рабочего общения в любом составе — один на один или в группе. Приложение сохранило все привычные функции: в нём по-прежнему можно общаться без ограничений по времени и собирать большие встречи — до 40 человек, а в бизнес-тарифах — до 1 тыс.

Особое внимание в «Телемосте» уделено безопасности. Теперь можно создавать временные ссылки для приглашения в чат — они действуют 24 часа. Если собеседник не вызывает доверия, его легко заблокировать.

Корпоративные пользователи «Телемоста» сохранят возможность работать в закрытом контуре организации, но при этом смогут переключаться между личными и рабочими чатами. Им по-прежнему будут доступны возможности на базе ИИ: расшифровка и конспектирование видеовстреч.

Новый «Телемост» уже доступен на iOS и Android. Десктопная и веб-версия сервиса обновится в 2026 г. Аудитория «Телемоста» продолжает расти: в ноябре она превысила 8 млн пользователей, что на 17% больше, чем в сентябре, отмечают в «Яндексе».

