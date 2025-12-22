Топ-20: что смотрели россияне по ТВ в 2025 году

«Триколор» проанализировал программы, которые зрители смотрели в 2025 г., и выявил несколько тенденций в предпочтениях зрителей спутникового ТВ: интерес к современным сказкам и детективному жанру, а также традиционный просмотр общественно значимых телесобытий. Анализ проведен на основе данных телеизмерений «Агентство 2». Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

В 2025 г. традиционно особое внимание зрителей было приковано к трансляции парада ко Дню Победы. Именно она собрала самую большую аудиторию, возглавив рейтинг. Данная тенденция сохраняется из года в год: общественно значимые телесобытия, такие как парад и новогоднее обращение президента России В. В. Путина, традиционно привлекают к экранам максимальное количество зрителей, занимая верхние строчки рейтинга.

Зрители активно проявляли интерес к новостным программам телеканала «Россия» и проекту «60 минут». Они вошли в первую десятку. Авторский проект Андрея Доброва «Добровэфире» канала РЕН ТВ также вошел в двадцатку главных программ года.

Большую часть рейтинга занимают отечественные кино и сериалы. Самыми востребованными фильмами 2025 г. стали сказки — современные проекты и киноадаптации: «Чебурашка», «По щучьему велению», «Холоп-2». Самой популярной из перечисленных оказалась кинолента «Чебурашка». Внимание к этим картинам свидетельствует о том, что зрители предпочитают знакомые и ностальгические сюжеты, а также все больше проявляют интерес к российскому кино.

Советский кинематограф тоже остается в топе. Однако в сравнении с прошлым годом в этот раз в список вошел только один фильм — «Морозко», показ которого состоялся на Первом канале.

Самыми просматриваемыми сериалами года стали детективы. В топ вошли отдельные выпуски таких популярных сериалов НТВ, как «Первый отдел — 4», «Хозяин» и «Шеф. Призраки прошлого». Высокие показатели также продемонстрировали сериалы канала «Россия» — они разместились во второй половине рейтинга.

Страна в 2025 г. с удовольствием поет — об этом свидетельствует высокий интерес к различным музыкальным проектам. На вершине рейтинга находится программа «Песни от всей души». Не ослабевает внимание зрителей и к ток-шоу с участием Андрея Малахова «Привет, Андрей!» («Россия»).

По итогам 2025 г. наиболее востребованными каналами являются «Россия», НТВ, Первый канал и РЕН ТВ. С прошлого года топ телеканалов по предпочтениям зрителей «Триколор» практически не изменился, что подтверждает их безоговорочное лидерство.

На телеканалах собственного производства «Триколор» зрители тоже отдают предпочтение советскому кино и криминальным драмам. Самыми популярными из них стали «Офицеры» («День Победы»), «Солдат Иван Бровкин», «Вечера на хуторе близ Диканьки» («Советская киноклассика»), «Последний мент» («Криминальное»).

Маленькие зрители «Триколор» продолжают смотреть современные и советские мультсериалы, в женской аудитории наблюдается тенденция в пользу мелодрам и турецких сериалов на канале «Романтичное». Комедии также вошли в список наиболее часто просматриваемых. Среди клиентов «Триколор» самым востребованным проектом в этом жанре стал фильм «Капитаны» на телеканале «Душевное».