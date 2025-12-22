Сертифицированная ФСТЭК виртуализация zVirt Max «догнала» коммерческую версию продукта по функциональности

Разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft выпустил масштабное обновление редакции системы виртуализации zVirt Max, сертифицированной ФСТЭК. Компаниям стала доступна версия zVirt Max 1.2, которая теперь максимально приближена по функциональности к коммерческой редакции zVirt 4.4-4.5. В новом релизе она получила 19 новых функций, в том числе возможности по балансировке нагрузки, управлению программными сетями (SDN), группировке виртуальных машин по вложенным папкам. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

zVirt Max 1.2 соответствует требованиям ФСТЭК к виртуализации по четвертому уровню доверия. В решении реализованы возможности по доверенной загрузке виртуальных машин, регистрации событий безопасности, идентификации и аутентификации пользователей, ограничению программной среды, управлению потоками информации, управлению доступом, контролю целостности, резервному копированию, защите памяти. Наличие сертификата ФСТЭК позволяет использовать обновленную версию zVirt Max в ИТ-контурах с КИИ первой категории значимости, АСУ ТП, ГИС, системами хранения персональных данных.

Версия 1.2 получила значительные доработки по функциональности. В частности, в ней реализован широкий блок возможностей по управлению виртуализацией сетей (SDN). Пользователям доступны микросегментация, зеркалирование и прием трафика, управление IP-адресацией, маршрутизация трафика и другое. Работу с SDN можно вести прямо из веб-интерфейса.

В обновленную версию также добавили возможность балансировки загруженности доменов хранения по объему — аналог функциональности VMware Storage DRS. Доступна как ручная, так и автоматическая балансировка по расписанию.

Еще одной ключевой функцией стала группировка виртуальных машин по вложенным папкам. Администраторы могут создавать до 15 уровней вложенных папок для разных команд и проектов, просматривать «дерево» папок, перемещать объекты в папки с помощью Drag-and-drop — перетаскивания мышкой.

Среди других доработок zVirt Max 1.2 — v2v-конвертер с любых платформ виртуализации для быстрой миграции, живая миграция виртуальных машин между кластерами и хостами через веб-интерфейс, возможность ручного и автоматического резервного копирования конфигурации менеджера управления через UI, встроенные отчеты о состоянии виртуальной инфраструктуры и другое.

«Сертифицированная ФСТЭК редакция zVirt Max пользуется спросом у организаций государственного сектора. Сегодня ИТ-инфраструктура многих предприятий в этом сегменте развивается также динамично, как и в коммерческих Enterprise-компаниях. Заказчикам становится важно не только соответствие системы требованиям по безопасности, но и наличие продвинутой функциональности, которая обеспечивает стабильноcть и простоту эксплуатации решения. Поэтому, дорабатывая новую версию zVirt Max, мы сделали акцент в том числе на возможность настройки новых функций прямо из веб-интерфейса», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.