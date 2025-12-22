Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
|

«СерчИнформ» за пять лет обучила киберграмотности более 66 тыс. сотрудников госсектора и бизнеса

Компания «СерчИнформ» с 2020 г. реализует образовательные инициативы в области повышения киберграмотности сотрудников государственных организаций и бизнеса. За пять лет учебные вебинары были проведены для организаций 60 субъектов России. В общей сложности мероприятия посетили более 66 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

В 2025 г. «СерчИнформ» обучила основам информационной безопасности порядка 1100 сотрудников. Слушателями стали руководители и специалисты государственных и коммерческих организаций: Республики Калмыкия, медицинского информационно-аналитического центра Санкт-Петербурга, ПАО «Татнефть» и др.

Обучение проводится бесплатно для всех участников в формате онлайн-вебинаров с сессией вопросов и ответов. Программы имеют отраслевую специфику и адаптированы как для специалистов с глубокими знаниями в области ИБ, так и для рядовых сотрудников.

В рамках основного курса «Правила информационной безопасности» сотрудники, которые работают с коммерческой и служебной тайной, персональными данными, другой конфиденциальной информацией или объектами КИИ, знакомятся с правилами безопасного обращения с информационными системами (ИС) и защищаемыми сведениями. Также учатся распознавать признаки атак, нацеленных на пользователей ИС.

«Процессы цифровой трансформации госуправления и внедрение цифровых сервисов в условиях растущих киберугроз требуют от сотрудников органов власти повышать уровень ИБ-компетенций. Регулярное обучение в этом вопросе могут помочь предотвратить риски утечек данных и других инцидентов. В ходе обучения эксперты компании «СерчИнформ» в практико-ориентированной и понятной форме доносят полезную информацию об ИБ-рисках и противодействии им. Безусловно, работа в этом направлении будет продолжена», – сказал начальник отдела специальных программ и информационной безопасности Минцифры Республики Калмыкия Александр Буваев.

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно
цифровизация

«Исследования ИБ-экспертов и прикладной опыт ИБ-специалистов говорят о том, что утечки и нарушения, связанные с действиями работников, часто происходят не по злому умыслу, а из-за недостатка базовых ИБ-навыков. Сотрудники, работающие с защищаемой информацией, до сих пор пренебрегают парольной политикой или пересылают данные на личные устройства, попадаются на уловки социальной инженерии. ИБ-обучение повышает ИБ-дисциплину и бдительность людей, напоминает им о том, что нельзя пренебрегать безопасностью в пользу удобства работы с информацией и цифровыми системами. Мероприятия мы всегда проводим в режиме реального времени, чтобы слушатели могли задать вопрос о своей ситуации или получить дополнительные пояснения», – отметил Леонид Чуриков, ведущий аналитик «СерчИнформ».

Курсы «СерчИнформ» регулярно обновляются с учетом специфики отрасли и актуальных угроз. Идет формирование графика учебных мероприятий на 2026 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Чэнь Цюфань, писатель-фантаст: Фантастика больше не рисует будущее — она помогает в нём разобраться

Запущен бесплатный сканер, позволяющий выяснить, не является ли ваш IP частью ботнета

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Линуксоиды тоже люди. «Касперский» выпустил антивирус для частных пользователей Linux

Топ-10 российских разработчиков СУБД за год увеличили объем выручки на 35%

Гигантский российский сотовый оператор по стопам конкурентов трансформировался в ИБ-компанию

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще