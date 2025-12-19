Безопасность полуторамиллиарда: как защищают новогодний розыгрыш лотереи «Мечталлион»

Цифровую инфраструктуру и данные новогоднего тиража «Мечталлион» защищает Центр противодействия киберугрозам Innostage SOC CyberART. Специалисты Центра постоянно работают над усилением защиты: выявляют новые векторы атак злоумышленников и оперативно внедряют сценарии обнаружения вредоносной активности. Это позволяет в режиме 24/7 эффективно противостоять развивающимся киберугрозам. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

SOC CyberART обеспечивает безопасность «Национальной Лотереи» и розыгрыша «Мечталлион» уже не первый год. Специалисты Центра контролируют доступ в защитный контур, гарантирующий легитимность и безопасность розыгрыша. Круглосуточный мониторинг инфраструктуры направлен на предотвращение любых попыток вмешательства. SOC CyberART полностью контролирует доступ к генератору случайных чисел, а также критическим системам, включая базу данных с лотерейными билетами и результатами розыгрыша, чтобы исключить любые несанкционированные изменения. Параллельно эксперты ведут проактивный поиск внешних угроз: выявляют фишинговые сайты, отслеживают различные упоминания на форумах, каналах и в Dark web, направленные на дискредитацию лотереи и обман пользователей.

Такой комплексный подход не только гарантирует техническую целостность проведения розыгрыша, но и создаёт среду полного доверия к его честности, защищая интересы каждого участника.

«Миллиардный призовой фонд подразумевает высочайший уровень ответственности перед участниками. Наша задача — сделать цифровое пространство розыгрыша максимально «стерильным» от любых угроз. Мы обеспечиваем безопасность на всех уровнях: от контроля доступа к ГСЧ и базе данных до мониторинга интернет-пространства, где выявляем фейки и отслеживаем фишинговые активности. Для нас это вопрос доверия: каждый участник должен быть уверен, что его данные в безопасности, а шанс на победу защищен от внешнего вмешательства так же надежно, как и сам призовой фонд», — сказал Максим Акимов, руководитель Innostage SOC CyberART.

«Безопасность — это не просто надстройка, а фундамент нашей работы. Мы проводим всестороннюю плановую проверку всей технологической цепочки и платформы перед главным событием года: новогодним тиражом лотереи «Мечталлион». Мы не усиливаем защиту раз в год – мы ежедневно заботимся о безопасности и прозрачности наших розыгрышей и в периоды высокой активности дополнительно усиливаем защиту в интересах наших участников», — сказал начальник отдела информационной безопасности «Национальной Лотереи» Дмитрий Смирнов.