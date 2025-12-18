Разделы

Wildberries запустил комплексную страховку для пунктов выдачи заказов

РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) разработала сервис добровольного страхования пунктов выдачи заказов. Новая программа создана в партнерстве со страховой компанией «АльфаСтрахование». Страховка защищает предпринимателей от широкого спектра рисков, обеспечивая большую стабильность и предсказуемость ведения бизнеса. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Страховой полис для ПВЗ покрывает не только ущерб имуществу, но и ключевые бизнес-риски. Программа включает защиту внутренней отделки помещений и оборудования от пожара, затопления и стихийных бедствий, а также покрывает повреждения витринных элементов (дверей, стекол, вывесок) из-за вандализма, несчастных случаев или падения деревьев.

Важным плюсом страховки является покрытие ущерба от кражи товаров. Помимо этого, полис включает страхование гражданской ответственности перед третьими лицами. Также страховка гарантирует компенсацию упущенной выгоды — выплаты на период вынужденного простоя точки до 20 дней, что обеспечивает «подушку безопасности» на время устранения последствий страхового случая. Подключить страховку можно на сайте сервиса.

«Запуск специализированного страхового продукта для пунктов выдачи заказов — это важный этап развития рынка логистики и e-commerce. По сути, этот продукт увеличивает защищенность ПВЗ как бизнес-актива. Он повышает инвестиционную привлекательность сетей, снижает операционные риски для франчайзи и позволяет крупным игрокам стандартизировать защиту всей сети», — сказал руководитель страховых сервисов РВБ Дмитрий Пугашкин.

От продажи «коробки» к гарантированному результату: как меняются запросы рынка
Цифровизация

«Предпринимателям важно иметь страховую защиту, которая учитывает многие особенности ведения такого бизнеса. Новый продукт охватывает ключевые сценарии — от пожара и затопления до ответственности перед третьими лицами и временного простоя — и помогает бизнесу сохранять устойчивость в условиях повседневной операционной нагрузки», — отметил руководитель управления по работе с сетевыми партнерами, заместитель директора департамента по работе с финансовыми институтами «АльфаСтрахование» Кирилл Лукьяненко.

Программа включает три тарифных плана — «Базовый», «Продвинутый» и «Продвинутый+», что позволяет выбрать оптимальный уровень защиты в соответствии с потребностями и бюджетом. Стоимость полиса начинается от 860 руб. за один ПВЗ в месяц. Сумма страхового покрытия в зависимости от тарифа составляет от 700 тыс. до 2,15 млн руб.

