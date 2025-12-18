Разделы

«Рег.облако» автоматизировал управление облаком с помощью кода

Облачный провайдер «Рег.облако» представил новый инструмент в облаке, который позволяет DevOps-инженерам и другим ИТ-специалистам описывать и управлять облачными серверами и их снэпшотами в виде кода, интегрируя инфраструктуру в привычные процессы разработки и CI/CD-пайплайны. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Провайдеры Terraform представлены в виде плагинов и позволяют взаимодействовать с API конкретной облачной платформы: быстро разворачивать и изменять инфраструктуру, поддерживать несколько идентичных сред для разработки, тестирования и продакшена, отслеживать историю изменений через систему контроля версий.

Сама инфраструктура описывается как код, что упрощает совместную работу команд и позволяет безопасно и предсказуемо вносить изменения. Включение инфраструктуры в CI/CD снижает операционные риски и делает масштабирование и обслуживание облачных ресурсов быстрее и стабильнее. Terraform автоматически создает, изменяет или удаляет ресурсы, чтобы привести инфраструктуру в соответствие с заданным описанием.

Как большие данные и гибкая продуктовая архитектура помогают телеком-оператору создавать персональные тарифы
Телеком

«Мы видим, что бизнес все активнее использует инфраструктуру как код, и наша задача — дать инструменты, которые позволяют безопасно и прозрачно управлять ресурсами в облаке. Клиентам больше не нужно вручную поддерживать инфраструктуру или тратить время на повторяющиеся операции. Инструмент снизит вероятность ошибок, ускорит выпуск продуктов и сделает работу команд предсказуемее», — отметил Алексей Тюняев, директор по облачным продуктам «Рег.облака».

Конфигурация инфраструктуры «Рег.облака» описывается в файлах на языке HCL, синтаксис которого близок к YAML, или в виде JSON-файлов. Файлы можно хранить в системах контроля версий (Git), рецензировать наравне с прикладным кодом, тестировать и переиспользовать в разных проектах. Провайдер обеспечивает управление IaaS-ресурсами «Рег.облака», включая облачные серверы и их снэпшоты, и может быть интегрирован в существующие DevOps- и CI/CD-процессы.

