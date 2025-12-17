Ozon вводит новый уровень контроля за продажей медицинских изделий

Ozon запустил интеграцию с реестром Росздравнадзора для автоматической проверки регистрационных удостоверений при размещении медицинских товаров на витрине маркетплейса. Прямое взаимодействие с государственной системой станет важным этапом проверки качества этой категории товаров для защиты покупателей.

По правилам маркетплейса продавцы и производители медицинских изделий — от тонометров и ингаляторов до слуховых аппаратов — обязаны предъявить регистрационное удостоверение. При создании новой карточки предпринимателям нужно загрузить действующий сертификат, иначе она не будет опубликована. Такую проверку проходят более чем 30 видов медицинских изделий, входящих в перечень товаров Росздравнадзора, которые подлежат проверке.

Ранее маркетплейс анализировал корректность документов и сверял список товаров на основе государственных реестров. Теперь данные проходят двухэтапную проверку: сначала сертификат проверяет система Ozon, а затем он проходит автоматическую верификацию в реестре Росздравнадзора. Товар появляется на витрине только после успешного подтверждения его регистрации со ссылкой на реестр.

Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти компании Ozon Дмитрий Ким сказал: «Больше 12 млн карточек товара в день проходит модерацию на нашей платформе. Мы проверяем их самостоятельно и с помощью государственных систем, и каждая категория имеет свою специфику. Медицинским товарам нужен особый контроль — от их качества напрямую зависит здоровье людей. Интеграция с реестром Росздравнадзора гарантирует, что покупатель приобретает сертифицированные изделия. Это важный шаг, который мы делаем в рамках Меморандума о добросовестных практиках и для соблюдения закона о платформенной экономике — он вступит в силу в 2026 году».

Спрос на такие медицинские товары продолжает расти: за 9 месяцев 2025 г. он увеличился в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.