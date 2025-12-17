Разделы

Группа «Борлас» – в числе крупнейших игроков российского рынка HR Tech

Группа «Борлас» (ГК Softline) вошла в рейтинг «Крупнейшие игроки рынка HR Tech в России 2024», опубликованный в рамках обзора CNews Analytics «Рынок HR Tech 2025».

Российский рынок цифровых HR-решений продолжает развиваться. По прогнозам опрошенных CNews Analytics экспертов, темпы роста могут достигать 50% ежегодно. Еще несколько лет назад основным драйвером развития был массовый переход на удаленную или гибридную работу, сейчас — это импортозамещение и острая нехватка специалистов, особенно высококвалифицированных. В этих условиях для компаний комплексные HR-платформы становятся критически важным инструментом работы.

Рейтинг 50 ведущих производителей и поставщиков решений и услуг для цифровизации процессов управления персоналом в российских компаниях составлен CNews Analytics на основе выручки по направлению за 2024 г. Группа «Борлас» представлена в нем на 14 месте, продолжая укреплять свои позиции на рынке за счет реализации ряда проектов по цифровой трансформации кадровых и управленческих функций на предприятиях промышленности и ТЭК. «Борлас» сотрудничает с фирмой «1С», внося вклад в адаптацию и развитие современных решений для их соответствия требованиям заказчиков.

«Из года в год растет потребность наших заказчиков в эффективных цифровых решениях. Мы последовательно инвестируем в развитие компетенций в области автоматизации кадровых процессов, аналитики, планирования ресурсов и поддержки жизненного цикла сотрудников, предоставляя российским компаниям качественные инструменты для реализации их потребностей. Мы высоко ценим включение Группы «Борлас» в рейтинг крупнейших игроков HR Tech. Если детальнее ознакомиться с направлениями деятельности представленных в нем компаний, то фактически мы входим в топ-3 системных интеграторов нашей страны. Недавно мы получили статус «: Центр компетенций по управлению персоналом», а наши проекты по автоматизации HR-процессов победили в ежегодном конкурсе «1С:Проект года». Эти достижения подтверждают правильно выбранную стратегию бизнеса, а также востребованность внедряемых нами продуктов и оказываемых услуг», — отметил директор дивизиона бизнес-приложений группы «Борлас» Дмитрий Кичко, комментируя результаты опубликованного исследования.

