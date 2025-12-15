Разделы

«Зетра» представила платформу для управления операционными рисками и работы с «цифровыми пустырями»

Российская компания «Зетра», входящая в ИТ-холдинг «Национальная компьютерная корпорация», вышла на рынок корпоративного ПО с платформой для цифровизации узкоспециализированных операционных задач. Решение нацелено на ликвидацию «цифровых пустырей» — бизнес-процессов, которые невозможно эффективно автоматизировать с помощью типовых систем.

Платформа «Зетра» создает единую среду для мониторинга, контроля и управления процессами. Она агрегирует данные из различных корпоративных систем (CRM, ERP), систем мониторинга инфраструктуры и интеллектуального видеонаблюдения. На основе этой информации формируются интегральные показатели — точки контроля, по которым платформа запускает алгоритмы реагирования. Это позволяет пользователю видеть целостную картину происходящего в реальном времени и оперативно реагировать на нарушения, выполняя рекомендованные системой действия.

Главное преимущество платформы — адаптивность. Она позволяет настраивать бизнес-процессы, не охватываемые стандартными ERP, GRC или MES-системами, и гибко подстраиваться под задачи конкретного пользователя, центра ответственности или предприятия.

Платформа обеспечивает автоматизацию процессов, для которых не существует типовых «коробочных» решений, и создает единое информационное пространство за счёт интеграции с широким спектром корпоративных систем и источников данных.

Решение позволяет выстраивать сквозные процессы без сложных доработок благодаря глубокой интеграции на уровне бизнес-логики. Система поддерживает ситуационный мониторинг и управление по KPI через настраиваемые аналитические панели и автоматический запуск сценариев реагирования при отклонениях.

Василий Саутин, Т1: Процессы DevSecOps в каждой индустрии необходимо выстраивать по-разному
Бизнес-подразделения могут самостоятельно модифицировать и расширять функционал платформы без привлечения ИТ-специалистов после этапа первичной настройки. В результате обеспечивается полный контроль над процессами, что ведёт к повышению прозрачности и снижению операционных затрат.

«Мы предлагаем рынку не просто программное обеспечение, а готовность погрузиться в специфику каждого предприятия, — отметил генеральный директор «Зетра» Сергей Колеганов. — Наша платформа и эксперты работают в тандеме с заказчиком, чтобы обеспечить эффект от цифровой трансформации даже в самых нетривиальных областях. Решение масштабируется: оно подходит компаниям от среднего бизнеса до корпораций из топ-100 России».

Решения компании уже применяются в таких отраслях как транспорт, добыча сырья и высокотехнологичное производство. Выход компании с решением «Зетра» на рынок знаменует появление нового подхода к цифровизации, где акцент смещается с внедрения монолитных систем на точечное и гибкое решение конкретных операционных проблем.

