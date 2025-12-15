Разделы

Программный комплекс DC Guard компании «Систэм Электрик» включен в реестр российского ПО

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о включении программного комплекса DC Guard в реестр российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Получение статуса отечественного ПО открывает новые возможности для его внедрения в крупных инфраструктурных проектах, где данный критерий является ключевым.

DC Guard – это масштабируемая система мониторинга инженерной инфраструктуры серверных комнат, узлов связи и ЦОД, предназначенная для централизованного сбора параметров и аварийных сигналов в режиме реального времени.

Решение позволяет контролировать как единичные объекты, так и распределенные сети, объединяя в едином интерфейсе данные от источников бесперебойного питания, кондиционеров, блоков распределения питания (PDU), устройств мониторинга параметров окружающей среды, систем холодоснабжения (чиллеры, драйкуллеры, ЧРП и др.), систем мониторинга батарей, дизель-генераторных установок и распределительных щитов.

Платформа обеспечивает оперативное информирование пользователей об инцидентах и аварийных событиях на инженерной инфраструктуре объекта. При возникновении сбоя система мгновенно отправляет уведомления, что позволяет командам технической поддержки реагировать быстрее и минимизировать риски простоев.

Примером практического применения DC Guard стала модернизация ИТ-инфраструктуры дата-центра на площадке компании «Апатит», входящей в группу «ФосАгро». В ходе проекта иностранное программное обеспечение было заменено на российскую систему DC Guard, интегрированную с новой системой кондиционирования.

