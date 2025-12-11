Товары из Карачаево-Черкесии появились на специальной витрине Ozon

Ozon запустил витрину «Сделано в Карачаево-Черкесии» при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Предприниматели из республики могут бесплатно разместить свою продукцию в специальном разделе и дополнительно продвигать ее на многомиллионную аудиторию маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Ассортимент витрины будет расширяться. Сейчас на ней представлено 2,7 тыс. товаров от нескольких десятков местных производителей. Большая часть продукции — это знаменитый местный текстиль и вязаные вещи.

Руководитель GR проектов компании Ozon Иван Беляков сказал: «С помощью проекта "Сделано в России” мы помогаем производителям из более чем 50 регионов повышать узнаваемость своей продукции на федеральном уровне и тем самым развивать свое дело. Мы видим заинтересованность в таких витринах у производителей. За девять месяцев 2025 г. их количество на нашей площадке увеличилось почти вдвое до 8,5 тыс. к аналогичному периоду прошлого года».

Стать участником проекта может любой предприниматель с производством на территории республики. Для этого необходимо обратиться в местный центр «Мой бизнес».

Директор регионального центра «Мой бизнес» Диана Хубиева: «Запуск витрины "Сделано в Карачаево-Черкесии” на Ozon — это важный шаг в развитии регионального предпринимательства. Производители из республики, чьи товары уже представлены на маркетплейсе, получили уникальную возможность для развития. Теперь их продукция дополнительно выделена благодаря специальной региональной витрине. Это не просто расширение географии присутствия — это мощный инструмент для усиления бренда и повышения узнаваемости товаров, произведенных в Карачаево-Черкесии. Особая гордость региона — местные вязаные изделия, которые также получили дополнительный импульс к развитию. Региональная витрина станет не только торговым пространством, но и культурным мостом, знакомящим страну с богатством традиций и мастерства нашего края. Мы создаём все условия для того, чтобы продукция наших производителей заняла достойное место на российском рынке».

Чтобы поддержать отечественных предпринимателей и подчеркнуть уникальность их продукции, с 2022 г. Ozon развивает проект «Сделано в России». За это время открыты 52 витрины — каждая с названием субъекта России, где произведены товары. Это позволяет покупателям с легкостью ориентироваться в ассортименте и выбирать продукцию, созданную в их регионах или в других уголках страны. Сегодня на витринах представлено больше пяти млн товаров от российских производителей.