Искать себе замену приходится тем, кто зарабатывает больше

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что россияне реже ищут себе замену, увольняясь с работы. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, имеющих опыт увольнения с работы. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Практически 3 из 10 россиян при увольнении принимают участие в поиске замены себе: каждый пятый (21%) делает это по собственной инициативе, еще 7% — по просьбе работодателя. Найденными преемниками одинаково часто оказывались сотрудники со стороны и внутренние кандидаты.

Чем выше уровень дохода, тем активнее увольняющиеся включаются в процесс поиска сотрудника, который будет работать на их месте: среди россиян с доходом от 150 тыс. руб. в месяц 29% занимаются поиском замены по собственной инициативе, а 9% — по просьбе работодателя.

Сегодня сотрудники реже ищут себе замену, чем в 2024 г., а работодатели реже обращаются с подобными просьбами к увольняющимся (23% год назад и 11% сейчас). Рынок труда изменился: вакансий в целом стало меньше на 15%, а резюме — больше на 19%. Компании все чаще практикуют политику «тихого найма», когда функционал ушедших работников перераспределяется между существующими сотрудниками.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 397

Время проведения: 27 ноября — 3 декабря 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее опыт увольнения с работы

Размер выборки: 1600 респондентов.

