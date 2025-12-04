Разделы

Бизнес Кадры Веб-сервисы
|

Традиция прощания с коллегами в последний день работы ближе молодежи

SuperJob изучил традиции прощания увольняющихся с коллективом. В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны, имеющих опыт увольнения с работы. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Чаще всего, покидая компанию, россияне прощаются с сослуживцами только устно (47%). 27% приносят на работу угощения для коллег, причем такая форма прощания становится все более популярной. Такие форматы, как прощальная вечеринка или поход в бар (5%) либо прощальное письмо (4%), являются скорее исключением. Уходит из компании, не прощаясь, каждый четвертый (26%).

Мужчины значительно чаще женщин ограничиваются исключительно устным прощанием (53 и 42% соответственно). Россиянки, в свою очередь, чаще угощают коллег в свой последний рабочий день (29% против 24% среди мужчин) и организовывают прощальные посиделки в кафе или походы в бар (7% против 3% среди мужчин).

Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, угощает коллег (30%) и реже всего уходит без прощания (22%). Покидают работодателя по-английски чаще всего 35—45-летние: такая модель поведения свойственна каждому третьему.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 394. Время проведения: 26 ноября — 2 декабря 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее опыт увольнения с работы. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антон Виговский, «Ростелеком»: Количество рабочих мест уже не равно количеству сотрудников в компании

В России заблокирован FaceTime - мессенджер для iPhone и Mac

Выручка топ-20 поставщиков ИТ-решений для образования за год выросла на 50%

В России перестала открываться игра Roblox

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Стараниями Microsoft сломан главный почтовый клиент мира. Он разучился работать с документами, которые нужны любой бухгалтерии

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще