«Авито Подработка»: частичную занятость мамам в декрете предлагали почти в 2 раза чаще

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали, как изменилось количество предложений частичной занятости, доступных мамам в декрете. За период с января по октябрь 2025 г. количество таких предложений в целом по России выросло на 90% по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В январе-октябре 2025 г. самым высокооплачиваемым направлением подработки для мам в декрете стала занятость на кухне и в пищевом производстве: бизнес здесь предлагал вознаграждение порядка 91,56 тыс. руб/мес за неполную занятость — это на 56% больше, чем годом ранее. Такой формат удобен для тех, кто готов подрабатывать в чётко обозначенное время и заранее планировать график, сочетая частичную занятость с уходом за ребёнком и домашними делами.

При анализе отдельных групп профессий, заметнее всего за год выросло число предложений частичной занятости, доступных мамам в декрете, в группе специалистов службы поддержки: +138% год к году. На 22% чаще, чем год назад, бизнес предлагал неполную занятость на позиции менеджеров по продажам. По таким направлениям компании всё чаще готовы рассматривать дистанционный формат занятости, что делает такие подработки удобными для мам в декретном отпуске.

Так, сeрвиc пocутoчнoй aренды зaгорoдных дoмoв в Мoсковcкой oблacти ищет в команду менеджеров по продажам. Бизнес предлагает полную удаленную занятость и возможность подрабатывать в любом удобном для мам ритме: во время прогулки, дневного сна ребенка или вечером. В обязанности входит поиск заинтересованных клиентов, общение и сопровождение их до этапа просмотра объекта или принятия решения о бронировании. Компания предлагает обучение и погружение в тему аренды домов с нуля, поддержку в коммуникации с клиентами и доход до 100 тыс. руб/мес. При этом важно учитывать, что вознаграждение менеджеров по продажам зависит от количества завершённых сделок и может варьироваться.

«Мы видим, как меняется количество предложений частичной занятости, доступных в том числе мамам в декретном отпуске: по данным «Авито Подработки», при анализе бизнес-сфер устойчивый рост показывает, в частности, направление ритейла и оптовой торговли. За год число подработок в этой сфере выросло в 2,5 раза год к году. Для мам в декретном отпуске такой формат удобен за счет возможности выходить на смены рядом с домом, выбирать подходящее количество часов и дней, а часть задач — например, сборка заказов, помощь в выкладке товара или работе в зале — не требует длительного обучения. Такую занятость удобно выстраивать вокруг режима ребёнка и повседневных забот», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Мамам в декретном отпуске доступны и более прикладные специальности. Так, в Ульяновске один из салонов красоты подбирает мастеров ногтевого сервиса: в обязанности входит выполнение маникюра и педикюра для клиентов. Бизнес предлагает различные форматы обучения, корпоративные мероприятия и гарантированный доход две тыс. руб. за выход. Средний месячный доход составляет около 50 тыс. руб., при этом он зависит от загрузки мастера, количества клиентов и объема оказываемых услуг.