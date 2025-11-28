Разделы

Интернет Веб-сервисы Интернет-реклама
|

«VK Реклама» усовершенствовала инструмент автогенерации изображений

Пользователи «VK Рекламы» смогут бесплатно получить фотореалистичные креативы для рекламных кампаний своего бизнеса. Воспользоваться инструментом может любой рекламодатель, не обладая специальными навыками: сервис предложит подсказки, с помощью которых полученные креативы будут привлекательны для целевой аудитории.

Обновленный бесплатный инструмент автогенерации изображений анализирует информацию об объекте продвижения, предоставленную рекламодателем. Пользователю нет необходимости писать промпт для генерации самому: платформа предложит заполнить базовую форму с подсказками, где рекламодатель сможет указать пожелания по результату. Созданный в итоге креатив будет отражать описанные рекламодателем преимущества его объекта продвижения, а фотореалистичность повысит визуальную привлекательность изображения для аудитории.

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс
цифровизация

Также в систему предустановлены специализированные шаблоны, разработанные под сферы малого и среднего бизнеса, которые активно продвигаются в «VK Рекламе»: например, для творческих студий, туризма, недвижимости и других. Они уже включают ключевые слова, релевантные для бизнеса рекламодателя. Например, для продвижения цветочного магазина платформа предложит подходящие варианты описания стиля, фона, персонажа и его действий на изображении, чтобы созданный креатив отвечал запросу бизнеса и интересам его целевой аудитории.

В «VK Рекламе» уже доступны ИИ-инструменты для генерации текстов и видео, которые экономят ресурсы рекламодателей на подготовку креативов. Также пользователям доступно ИИ-автоулучшение изображений, которые они самостоятельно загружают в рекламный кабинет: нейросеть адаптирует визуальные креативы под все доступные рекламные форматы и улучшает качество картинки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Штрафы за рекламу в Facebook* и Instagram* увеличат до миллиона

Российские платформы унифицированных коммуникаций. Карта рынка

Евросоюз начал антимонопольное расследование против Google, объявившей войну поисковым накруткам

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД

Мошенники воруют персональные данные россиян, рассылая письма с поддельными призами от маркетплейсов

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще