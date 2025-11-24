Разделы

Мечта геймера или статусный артефакт? Представляем золотое кресло с бриллиантами за 5 млн рублей

Друзья, а вот и новость для тех, кто верит, что игровое пространство должно быть не только технологичным, но и по-настоящему роскошным! Российский бренд METTA совершил настоящую революцию, представив уникальное кресло YOGA DIAMOND. Это не просто аксессуар для игр — это произведение искусства, которое переопределяет понятие премиального гейминга.

metta-1.jpeg

Цена этого шедевра — 5 миллионов рублей, и каждый рубль в нем оправдан. Кресло вручную покрыто чистым золотом 999-й пробы и инкрустировано бриллиантами. Но главное — в его основе лежит инновационный механизм YOGA SPINE, обеспечивающий непревзойденный комфорт и поддержку позвоночника во время долгих игровых сессий. Это идеальный симбиоз роскоши и передовых технологий.

metta-2.jpeg

Уникальность кресла в том, что оно существует в единственном экземпляре, и он уже нашел своего владельца среди российских знаменитостей. Теперь это не просто функциональный предмет, а коллекционный раритет, настоящий артефакт в мире гейминга.

metta-3.jpeg

Кстати, если вас заинтересовала философия бренда, у METTA есть и другие интересные модели — от технологичных решений до премиальных серий. Посмотреть всю коллекцию можно здесь.

Как вам такое воплощение мечты? Ваш кот был бы счастлив!

