Мечта геймера или статусный артефакт? Представляем золотое кресло с бриллиантами за 5 млн рублей
Друзья, а вот и новость для тех, кто верит, что игровое пространство должно быть не только технологичным, но и по-настоящему роскошным! Российский бренд METTA совершил настоящую революцию, представив уникальное кресло YOGA DIAMOND. Это не просто аксессуар для игр — это произведение искусства, которое переопределяет понятие премиального гейминга.
Цена этого шедевра — 5 миллионов рублей, и каждый рубль в нем оправдан. Кресло вручную покрыто чистым золотом 999-й пробы и инкрустировано бриллиантами. Но главное — в его основе лежит инновационный механизм YOGA SPINE, обеспечивающий непревзойденный комфорт и поддержку позвоночника во время долгих игровых сессий. Это идеальный симбиоз роскоши и передовых технологий.
Уникальность кресла в том, что оно существует в единственном экземпляре, и он уже нашел своего владельца среди российских знаменитостей. Теперь это не просто функциональный предмет, а коллекционный раритет, настоящий артефакт в мире гейминга.
