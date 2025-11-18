«Строки» и «МТС Live» выпустили аудиогид к выставке «Жили-были. Царство русской сказки»

Книжный сервис «Строки» и «МТС Live» выпустили совместный аудиогид по масштабной выставке «Жили-были. Царство русской сказки», обновленную экспозицию которой можно посетить в исторических подземельях ЦСИ «Винзавод». Об этом CNews сообщили представители

Аудиогид рассказывает не только о работах современных художников, представленных на выставке, но и объясняет, как экспозиция переосмысляет сюжетную канву русской сказки, исследует ее архетипы и современные интерпретации. Это маршрут, который превращает, по словам кураторов, каждую локацию в новую главу большой народной истории, раскрывая образы, смысловые пары и современные аллюзии на мифологию. Аудиогид можно слушать как самостоятельное произведение бесплатно в книжном сервисе «Строки» или включить во время посещения выставки.

По данным аналитиков «МТС Live», почти 40% россиян пользуются аудиогидами при посещении выставок. Востребованность формата растет и среди молодежи, и среди семейной аудитории. Именно поэтому команды сервисов создали формат аудиогида, который позволяет дополнять визуальное восприятие интеллектуальным сопровождением, комментарием и глубоким объяснением символики русской сказки.

Аудиогид ведет слушателя от первой работы до последнего зала, рассказывая о лесном, подземном и морском царствах, из чего на Руси состояли сказки и почему, в них всё связано. В гиде можно услышать рассказы о знакомых многим с детства богатырях и волшебных существах, а также узнать о сказках довоенного и военного времени.

Текст проекта составила куратор выставки Полина Котова, а озвучил его профессиональный чтец Владимир Башкиров.