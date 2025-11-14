«Русский Стандарт»: символ «класс» стал лидером в чатах онлайн-сервисов банка

«Русский Стандарт» изучил особенности использования россиянами языка эмодзи в чатах онлайн-сервисов банка. 20% составляет доля онлайн-чатов с активным использованием языка символов. Об этом CNews сообщили представители «Русского Стандарта».

Онлайн-язык символов – легкое и понятное средство современного общения, оживляющее коммуникацию. По данным банка, в чатах онлайн-сервисов «Русского Стандарта» ежегодно растет доля диалогов клиентов, в которых активно используются эмодзи. Так, этой осенью показатель вырос до 20% с 19% летом 2025 г.

Топ-5 самых часто встречающихся символов при онлайн-общении клиента с банком осенью 2025 г., по данным банка «Русский Стандарт», выглядит следующим образом: «класс» (большой палец поднят); «улыбка»; «прошу» / «спасибо»; «рукопожатие»; «ок».

Согласно статистике банка, женщины лидируют по числу диалогов с активным использованием языка идеограмм осенью 2025 г. На них приходится 52% таких диалогов, а на мужчин оставшиеся 48%.

Кстати, и сами сотрудники банка все чаще используют язык символов в общении с клиентами, а также чат-бот в онлайн-сервисах «Русского Стандарта». В числе основных преимуществ эмодзи – упрощение общения благодаря использованию эффективного инструмента невербального общения.

Методология: в рамках исследования были изучены самые популярные эмодзи, которые чаще всего использовали клиенты при общении онлайн-сервисах банка «Русский Стандарт» осенью и летом 2025 г.