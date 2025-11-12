Разделы

Школьник из Челябинска создал уникальный дрон для метеомониторинга

Ученик челябинской школы № 56 и воспитанник детского технопарка «Кванториум» Никита Голубицкий создал дрон для метеорологического мониторинга, не имеющий полных аналогов в стране. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

Идея проекта возникла у школьника при изучении современных методов сбора метеоданных. Обнаружив, что в России практически нет доступных решений на базе БЛА, а зарубежные аналоги стоят 10–20 млн руб., Никита разработал отечественный вариант, себестоимость которого составляет около 100 тыс. руб. В реализации проекта ему помогал научный руководитель Атлер Рифатович Хужин.

«Квадрокоптер способен автономно подниматься на высоту до 10 км и передавать данные через радиоканал на низких частотах, переводя их в красивые и понятные графики. Это даёт преимущество перед метеозондами: устройство мобильно, может долго работать на заданной высоте и передавать информацию в реальном времени», — сказал Голубицкий.

Устройство прошло испытания в Челябинске и уже нашло практическое применение. Его внедрила компания «Курсир», специализирующаяся на разработке и производстве инновационных решений для проведения лётных измерений систем навигации и посадки в аэропортах с использованием БЛА. Сейчас школьник разрабатывает для дрона комплекс навигации без GPS на основе инерциальной системы с коррекцией через ИИ.

«Планирую поступать в МАИ на авиастроительную специальность: "Самолето- и вертолетостроение", "Системы управления летательными аппаратами" или "Радиоэлектронные системы и комплексы"», — добавил Никита Голубицкий.

