«МТС Юрент:» Количество страховых случаев на 100 тысяч поездок снизилось почти на 50%

Кикшеринг МТС Юрент проанализировал данные о страховых случаях с самокатами сервиса за девять месяцев 2025 г. Количество страховых случаев на 100 тыс. поездок с января по сентябрь 2025 г. снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. на 49,2%. При этом количество самих поездок за указанный период выросло на 26,1% — до 106,7 млн. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Аварийность сократилась также при перерасчете на количество километров, которые проехали пользователи. При том, что общая протяженность поездок сократилась — люди стали активнее арендовать самокаты для более коротких транспортных поездок, еще сильнее упала аварийность. Так, если с января по сентябрь 2024 г. пользователи «Юрент» проехали 179 млн км, то за аналогичный период 2025 г. общая дистанция, которую проехали пользователи, сократилась на 22% — до 140 млн км. При этом расстояние без происшествий, пройденное райдерами, за рассматриваемый период увеличилось по сравнению с 2024 г. на 31%: если в 2024 г. один страховой случай приходился на 518 тыс. км, то в 2025 г. — уже на 680 тыс. безаварийных километров.

Позитивная динамика объясняется тем, что пользователи за годы работы сервисов кикшеринга научились осознаннее и безопаснее ездить на электросамокатах, так и мерами саморегулирования, введенными сервисами в текущем сезоне. Так, например, сервисы кратно повысили штрафные санкции за различные нарушения и внедрили рейтинг пользователей, который поощряет наиболее добропорядочных райдеров.