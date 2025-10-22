Разделы

YARUS WMS учитывает маркируемую продукцию Честный знак в продуктовом RETAIL

С каждый годом расширяются группы товаров, которые должны быть прослеживаемыми в ГИС Честный знак, и в конечном итоге это затронет все группы потребляемых товаров. И особенно это актуально для крупного FMCG RETAL, где представлены все группы товаров. Первый проект по учету маркируемой продукции нами был реализован еще в 2019 году на РЦ компании Домовой, подробнее. С тех пор дополнительный модуль Маркировка системы YARUS WMS был успешно внедрен на многих складах, в частности весной 2025 г. был автоматизирован РЦ торговой сети «Яблоко» - динамично развивающейся сети супермаркетов и магазинов у дома.

Чем же отличается использование WMS для учета маркируемой продукции от прочих сервисов (в том числе и бесплатных):

  • При большом количестве SKU и поставщиков (сотни и тысячи) повышается вариативность при приемке и сборке – WMS предоставляет детальный учет по партиям, автоматизирует процесс сопоставления конкретной коробки ТМЦ с марками в реальном времени.

markirovka700.jpg

  • Различные уровни агрегации и доверия при приемке – в WMS можно настраивать различные правила оптимизации при работе с маркируемым товаром, чтобы сократить количество «паразитных» операций.
  • Единое пространство с WMS позволяет в реальном времени получать остатки и движения в разрезе мест хранения, контрагентов.

markirovka2_700.jpg

  • Контроль и ревизия маркируемой продукции – в WMS есть настраиваемые правила для выборочного или тотального контроля такой продукции, возможность создавать собственные агрегаторы кодов (групповой короб) для отгрузки.
  • Скорость обработки КМ – когда речь идет о десятках тысяч марок в одной поставке и когда их несколько и параллельно идет сборка. Только WMS сможет предоставить необходимую скорость обработки в режиме реального времени.

Перечисленные здесь функции в полной мере были задействован при автоматизации РЦ компании торговой сети «Яблоко». Также стоит отметить особенности при вводе начальных остатков и учете партий товаров без марок (переходный период).

Более 15 000 марок на приемку и такое же количество на отгрузку при активной матрице в 7500 SKU обрабатывает модуль Маркировка системы YARUS WMS ежедневно на РЦ ТС «Яблоко».. Наше экспертное мнение заключает в том, что данные модули стоит приобретать компаниям с сопоставимыми объемами в день, либо когда много штучных (без использования агрегаторов) приемок и отгрузок, от 1000 в день.

Рекламаerid:2W5zFHrYMB6Рекламодатель: ООО «ЯРУС ВМС»ИНН/ОГРН: 7801655788/1187847364759Сайт: https://yaruswms.ru/

