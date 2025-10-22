Компания «Электрорешения» разработала проект по автоматизации промышленного электроснабжения

Для переоборудования одного из горно-металлургических комбинатов, специалисты компании «Электрорешения», представляющей бренд EKF в России, подобрали современные аналоги устройств, отработавших свой срок. Решение на 95% закрыло потребности комплекса в распределении электроэнергии на стороне 0,4 кВ, АСУиТП HVAC, а также производственных моментов. Об этом CNews сообщили представители компании «Электрорешения».

В проекте был использован частотный преобразователь PRO-Drive 500. Он позволяет без риска повреждения двигателя и кабеля обеспечить длинные кабельные трассы. Благодаря наличию протокола Modbus TCP в базовой комплектации это устройство было встроено в систему управления верхнего уровня объекта.

Также этот высокопроизводительный привод переменного тока может обеспечивать управление двигателями мощностного ряда от 1,5 до 630 кВт на напряжение 400 В. Его модульная конструкция на больших мощностях позволяет собирать приводные системы с общим блоком питания (AC-DC преобразователем) и несколькими инверторами (DC-AC преобразователями), подключенными на одной шине постоянного тока. Данное решение эффективно в многоприводных системах (например, подъемно-транспортных или буровых механизмах). Оно позволяет обмениваться излишками накопленной на звене постоянного тока энергии торможения одних приводов для работы других подключенных к нему инверторов. Серия PRO-Drive 500 может использовать все три метода управления – U/f, FOC и DTC, – управляя как асинхронными, так и синхронными двигателями. А самая современная на текущий момент компонентная база позволяет добиться скорости реакции на возмущения нагрузки менее 5 мс.

Были установлены и обновленные автоматические выключатели пуска двигателя GV2P (0,1–32 А) с термомагнитным расцепителем. Они предназначены для коммутации цепей переменного тока напряжением до 690 В и частотой 50/60 Гц, управляют и защищают трехфазные асинхронные двигатели от перегрузки, обрыва фазы и короткого замыкания. Для этих же целей в решение добавлены обновленные автоматические выключатели пуска двигателя АПД-32 и АПД-80, которые обеспечивают плавный запуск двигателей, защищая сеть от пусковых токов. Данные устройства имеют повышенную надежность и полностью соответствуют международному стандарту ГОСТ 50030.2–2010, что подтверждает их безопасность и эффективность в промышленных условиях.

Контакторы КТЭ и малогабаритные контакторы КМЭ при подаче команды замыкают цепь и подают питание на двигатель, обеспечивая пуск и отключение без предварительной остановки в сети.

Автоматические выключатели в литом корпусе AV Power защищают силовые цепи и двигатели от перегрузок и коротких замыканий. Быстрое отключение при аварийных режимах исключает выход из строя дорогостоящего оборудования.