В «Поиске по архивам» появилась карта храмов Москвы с метрическими книгами

На сервисе «Поиск по архивам» появилась интерактивная карта с храмами Москвы: с ее помощью москвичи смогут быстро найти метрические книги конкретного прихода и периода, которые являются основным источником информации о предыдущих поколениях. Для точной привязки тысяч оцифрованных документов к храмам и периодам «Яндекс» использовал нейросети. Проект реализован совместно с Главархивом Москвы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

До 1918 г. записи о рождении, смерти и браках вносили в метрические книги, один экземпляр которых хранился в приходской церкви. На карте показаны как существующие, так и утраченные храмы старой Москвы. Пользователи могут в один клик открыть карточку церкви и выбрать метрические книги за нужный период. Из книг можно узнать, например, когда именно родились прабабушка с прадедушкой, где они венчались и как звали их родителей.

В базе сервиса хранится более 13 млн страниц метрических документов московских храмов. Для того чтобы связать каждый документ с приходом, Яндекс использовал искусственный интеллект. Нейросети проанализировали документы, разбили метрические книги по периодам и храмам, к которым они относятся, и сделали текстовую расшифровку.

На сайте проекта есть также историческая справка о самых известных храмах старой Москвы: когда они были построены, чем примечательны и какую роль играли в жизни города. Например, представлена утраченная церковь Николая Чудотворца в Сапожке.