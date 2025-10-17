Разделы

Центр безопасности Max подвел итоги работы за сентябрь 2025 года

Совместная работа центра безопасности Max и МВД России в сентябре 2025 г. привела к задержанию 9 мошенников, которые действовали в разных российских городах и на протяжении длительного времени при помощи мессенджеров занимались хищениями денежных средств граждан. Их деятельность остановлена, проводятся необходимые мероприятия по возврату похищенных средств. Об этом CNews сообщил представитель Max.

Всего за прошлый месяц центр безопасности заблокировал 105 тыс. подозрительных аккаунтов, выявил и удалил более 350 тыс. вредоносных файлов.

Центр безопасности Max отвечает за работу с обращениями пользователей и пресечение мошеннических активностей. Специалисты центра используют автоматизированные технические системы и мониторят обращения пользователей в режиме 24/7. В сентябре через кнопку «Пожаловаться» пользователи направили 68 тыс. обращений. Среднее время рассмотрения обращения составило менее четырех минут.

