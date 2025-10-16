MR создал серию мультфильмов при помощи искусственного интеллекта

MR первым из российских девелоперов создал серию мультфильмов при помощи искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители MR.

Нейросети стали частью рабочей рутины в MR — с помощью искусственного интеллекта он создает фильмы о проектах из «оживленных» рендеров, собирает аналитические данные, разрабатывает брендинг.

«Мы решили создать серию мультфильмов, чтобы в веселой, эмоциональной и очень понятной форме довести до наших потенциальных клиентов преимущества образа жизни, который предлагает «МЫС». Такой легкий и удобный формат позволяет нам раскрыть основные преимущества проекта в течение пары минут без утомительного скроллинга и чтения презентаций и буклетов», — сказал Алексей Годованец, директор по девелопменту и управляющий партнер MR.