Аудитория Max превысила 45 миллионов человек

Аудитория Max превысила 45 миллионов человек. Средний суточный охват в октябре вырос до 18,2 млн пользователей. Рекордные показатели были зафиксированы 7 и 10 октября, когда суточный охват превысил 21 млн человек.

С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 3 млрд сообщений и совершили более 700 млн звонков. Количество чатов выросло до 6,5 млн.

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?
Безопасность

В конце августа пользователям Max стали доступны видеокружки — с 29 августа отправлено более 20 млн видеосообщений, чаще всего ими делились пользователи до 17 лет. Количество каналов в Max превысило 11 тыс.

15 сентября Max запустил возможность создания «Цифрового ID» — аналога бумажных документов, который позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя, а также возраст: например, при покупке товаров категории 18+. Подтвердить возраст с помощью «Цифрового ID» можно на кассах самообслуживания 170 магазинов российских ритейлеров: «Магнита», Х5 и «ВкусВилла».

