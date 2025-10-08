Разделы

В рунете за 15 лет в 7,5 раза вырос интерес пользователей к религиозной тематике и в 4 раза — к финансовой

Аналитики «Яндекса» изучили обезличенные данные о переходах пользователей на сайты из «Поиска» за последние 15 лет и выявили динамику популярности той или иной тематики. Выяснилось, что интерес к ряду тем заметно вырос, в том числе к «Религии» и «Финансам». Часть тематик показали убывание интереса, среди них «Дети» и «Эзотерика». А к большинству тем наблюдается стабильный интерес, без долгосрочных трендов на изменение, — например, это «Авто» и «Спорт». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Из набирающих популярность тематик наиболее заметный рост популярности с 2010 г. по 2025 г. показала «Религия» — в 7,5 раза. Например, это сайты с текстами молитв и религиозными товарами. Следом идут «Финансы» (в 3,9 раза) и «Недвижимость» (в 3,3 раза). К ним относятся площадки с услугами финансовых компаний или, к примеру, с объявлениями об аренде недвижимости. Такой рост популярности всех трех тематик можно объяснить эффектом низкой базы — на них суммарно приходится меньше 3% переходов из «Поиска» на топ-1000 сайтов. Для сравнения, на одно только «Образование» приходится 9% переходов из «Поиска» на разные сайты — это самая популярная среди всех тем, интерес к которым повышается. Например, к ней относятся сайты о науке и обучении. Однако эта тематика показывает самый скромный рост популярности за последние 15 лет — на 53%.

Сильнее всего за исследуемый период интерес снизился к «Карьере» — на 85%, «Работе компьютеров и гаджетов» — на 79% и «Эзотерике» — на 71%. К ним соответственно относятся площадки с вакансиями, ресурсы о ноутбуках, телефонах и других устройствах, а также сайты с гороскопами, сонниками и так далее.

Интерес ко многим другим тематикам менялся разнонаправленно. Так, популярность «Музыки» снижалась примерно до 2017 г., затем стала расти и достигла пика в 2021 г. К примеру, это сайты с песнями, их текстами и аккордами. А вот интерес к «Физкультуре» повышался до 2016 г., затем начал снижаться, а с 2022 г. ни один сайт из топ-1000 по переходам из «Поиска» уже не относился к этой теме. Среди площадок, посвященных ей, — сайты о непрофессиональном спорте и, например, фитнесе.

Об исследовании

Для каждого года за период с января 2010 по июль 2025 аналитики учитывали по одной тысяче ресурсов с наибольшим числом переходов из «Поиска». Темы определяли вручную — на основе поисковых запросов, которые приводили пользователей на сайт, и его содержимого. У одного ресурса могло быть от одной до трех тем; если их оказывалось больше, сайт не относили ни к одной из них.

