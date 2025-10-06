Разделы

ПО Софт
|

Представлено приложение VetMap — первая цифровая экосистема для зооиндустрии с защитой от контрафакта

Состоялась презентация VetMap, нового цифрового сервиса для владельцев животных и профессионалов зооиндустрии. Приложение объединяет широкий спектр товаров и услуг для питомцев и растений в едином пространстве и при этом обеспечивает защиту пользователей от подделок и недобросовестных исполнителей. Об этом CNews сообщили представители Международной ассоциации «Антиконтрафакт».

Особенность VetMap состоит в том, что доступ к платформе получают только лицензированные зоомагазины и ветеринарные аптеки, а также сертифицированные специалисты. Каждый товар проходит проверку, что позволяет поддерживать высокий уровень доверия и прозрачности.

«VetMap создавался как инструмент, который решает сразу две задачи: удобство для владельцев животных и гарантии качества для всего рынка. Мы считаем, что это важный шаг в развитии зооиндустрии, где безопасность и доверие становятся основными ценностями», — отметили представители компании-разработчика.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

Признание Microsoft: В Windows 11 есть функции, замедляющие работу системы

Исследование: как применяются в России low-code платформы

«Убийца» «Википедии» без ограничений и цензуры появится в общем доступе в октябре 2025 года

VMware перестала обновлять и поддерживать виртуализацию vSphere 7.0: у российских компаний начнут копиться уязвимости

Любой пользователь может получить доступ к данным армии США. В системе боевой связи от Palantir и Anduril найдены «дыры»

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще