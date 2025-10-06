Представлено приложение VetMap — первая цифровая экосистема для зооиндустрии с защитой от контрафакта

Состоялась презентация VetMap, нового цифрового сервиса для владельцев животных и профессионалов зооиндустрии. Приложение объединяет широкий спектр товаров и услуг для питомцев и растений в едином пространстве и при этом обеспечивает защиту пользователей от подделок и недобросовестных исполнителей. Об этом CNews сообщили представители Международной ассоциации «Антиконтрафакт».

Особенность VetMap состоит в том, что доступ к платформе получают только лицензированные зоомагазины и ветеринарные аптеки, а также сертифицированные специалисты. Каждый товар проходит проверку, что позволяет поддерживать высокий уровень доверия и прозрачности.

«VetMap создавался как инструмент, который решает сразу две задачи: удобство для владельцев животных и гарантии качества для всего рынка. Мы считаем, что это важный шаг в развитии зооиндустрии, где безопасность и доверие становятся основными ценностями», — отметили представители компании-разработчика.