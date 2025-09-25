От донатов журналистам до персонализированных заголовков: «Дзен» представил новые возможности для медиа

«Дзен» представил новые возможности для медиа, которые помогут редакциям развивать бизнес, получать дополнительную монетизацию и эффективнее работать с аудиторией «Дзена». А еще представила кейсы со СМИ и брендами в спецпроектах. Об этом CNews сообщили представители «Дзена».

Авторство новостей и донаты для журналистов

Одним из самых частых запросов к «Дзену» со стороны редакций была возможность указывать авторство журналистов под материалами. Дзен реализовал эту функцию: первыми доступ к инструменту получат партнёры проекта бесшовного потребления, позже опция станет открыта для всех медиа.

Кроме того, «Дзен» запустил донаты для журналистов. Теперь пользователи «Дзена» смогут благодарить любимых авторов в медиа: от 50 до 5 тыс. руб. за публикацию.

Новые рейтинги СМИ: от холдингов до регионов

К рейтингам СМИ в «Дзене» добавились тематические и региональные сегменты. В первую очередь платформа представила аналитику по таким тематикам, как шоу-бизнес и спорт.

В рейтингах региональных СМИ в «Дзене» появились списки лидеров по Москве и Санкт-Петербургу.

Кроме того, «Дзен» впервые анонсировал данные по охватам холдингов на платформе на основе совместного исследования с Mediascope.

Расширенные метрики и аналитика

В Едином партнерском кабинете появилась расширенная статистика: количество открытий материалов и данные по самому цитируемому. Эти данные помогут медиа глубже анализировать аудиторию и публиковать контент в соответствии с её интересами.

Персонализированные заголовки в новостях

Одним из направлений развития платформы станут персонализированные заголовки на базе ИИ в «Дзене». Инструмент позволит создавать под одну новость несколько вариантов заголовков, которые алгоритм будет адаптировать под разные аудитории. Сейчас инструмент находится в стадии эксперимента: «Дзен» планирует тестировать технологию с медиа, чтобы сделать инструмент удобным и полезным для индустрии.