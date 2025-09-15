Разделы

«Яндекс Учебник» поможет педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей

С 8 сентября по 19 октября 2025 г. образовательная платформа «Яндекс Учебник» проведет диагностику по информатике для школьников 5–11-х классов и студентов среднего профессионального образования. С помощью платформы педагоги проверят знания учеников в четырех областях: цифровая грамотность, теоретические основы информатики, информационные технологии, алгоритмы и программирование. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Оценка проводится в формате онлайн-тестирования, а его прохождение занимает 45 минут. Вопросы учитывают степень погружения в предмет: для 5–7-х классов подготовлен общий урок, уроки для 8–11-х классов и колледжей адаптированы к программе каждого класса и курса.

Дважды за диагностику преподаватели увидят промежуточные результаты. Такой подход поможет уже во время теста выявить зоны, которые требуют дополнительной проработки, и скорректировать учебный план. Финальный отчет педагоги получат после завершения диагностики и смогут сравнить его с результатами 2024 г. Это позволяет построить образовательную траекторию не только для класса в целом, но и для отдельных учеников. Помимо отчетов, по результатам диагностики платформа предложит уроки для отработки пробелов в знаниях.

«Диагностика — это современный инструмент объективной оценки знаний учащихся. Она проводится в увлекательном интерактивном формате и становится надежным помощником педагогов в разработке эффективных методик обучения информатике. Наша главная цель — повышение уровня ИТ-грамотности школьников, что важно в эпоху цифровизации. Детальный анализ результатов позволяет точно определить направления развития образовательного процесса и выстроить оптимальную траекторию обучения. Добавлю, что, по результатам весенней диагностики, ученики преподавателей из программы профессионального развития «Яндекс Учебника» «Кадровый резерв» показали результат на 20% выше среднего», — отметил руководитель специальных проектов «Яндекс Учебника» Дмитрий Кононов.

В диагностике, прошедшей в марте-апреле 2025 г., участвовали больше 332 тыс. учеников. Результаты показали, что лучше всего школьники и студенты колледжей владеют темой «Информационные технологии» (решаемость — 55,6%), хуже — «Алгоритмизация и основы программирования» (45,4%). Хорошие результаты можно отметить по направлению «Теоретические основы информатики» (54,4%). Решаемость по теме «Цифровая грамотность» составила 53,4%. В целом результаты показали достаточный уровень общей подготовки учащихся по информатике, однако заметны пробелы в практических навыках программирования.

