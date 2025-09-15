Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения
|

Axenix поможет повысить эффективность кастомных разработок ПО для бизнеса

Компания Axenix запускает услугу экспертной поддержки ИТ-подразделений крупных компаний и инсорсинговых команд разработки – DevBoost. Специалисты Axenix проанализируют процессы разработки, оценят риски при сохранении текущих подходов и возможности для применения лучших практик, сформируют поэтапный план повышения эффективности. По прогнозам Axenix, DevBoost позволит бизнесу на 25%-30% снизить затраты на заказную разработку за счет сокращения длительности ее цикла, повышения качества и оптимизации трудозатрат. В настоящий момент начаты пилотные проекты с ключевыми заказчиками из разных индустрий, по итогам которых будут приняты решения о масштабировании сервисов. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Одной из наиболее заметных тенденций на российском рынке за последние три года стало появление у крупных игроков из разных отраслей экономики внутренних центров разработки и дочерних ИТ-компаний.

«Стремясь обеспечить работоспособность бизнеса и продолжить цифровую трансформацию после ухода из России зарубежных вендоров, компании начали стремительно, но зачастую хаотично (ввиду ситуации на рынке труда) набирать ИТ-команды для создания кастомных систем – от клиентских приложений до сложных промышленных платформ. Сегодня, когда у бизнеса появились новые амбициозные цели в области создания ПО, а экономическая ситуация вносит коррективы в бюджеты проектов, многие такие команды не готовы обеспечить необходимую продуктивность: проекты сдвигаются по срокам, качество разработки не отвечает ожиданиям заказчиков со стороны бизнеса, бюджеты расходуются не оптимально. Возрастает спрос на инструменты и методики повышения эффективности и управляемости разработки», – сказал Станислав Писеев, директор практики заказной разработки Axenix, куратор направления DevBoost.

Он поясняет, что DevBoost – это экспресс-услуга по выявлению ключевых рисков и возможностей реализации проектов ИТ-разработки, а также определению набора инициатив, обеспечивающих своевременное достижение целей. В рамках DevBoost к проектам со стороны Axenix привлекаются только руководители соответствующих практик и наиболее опытные сотрудники в области ИТ-архитектуры, системного анализа, управления разработкой, QA и DevOps.

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации
Цифровизаци\

Опыт экспертов Axenix по каждому направлению, полученный в ходе реализации многочисленных российских и зарубежных проектов, адаптирован под компактный двухнедельный формат, который предусматривает два этапа. На этапе оценки рисков и возможностей реализации специалисты выявляют существующие ограничения и «подводные камни» процесса разработки, формируют гипотезы по ключевым улучшениям и потенциальным эффектам, которые можно получить после их реализации. На этапе выработки поэтапного плана внедрения инициатив определяются их объем и необходимые ресурсы (сроки, команда, инструменты), прорабатывается стратегия внедрения улучшений: инициативы, способствующие быстрому и заметному результату (Quick Wins), приносящие пользу в среднесрочной перспективе (до шести месяцев) и имеющие потенциал для долгосрочных инвестиций. Услуга DevBoost может быть востребована как для отдельно взятого проекта по разработке, так и в целом для направления разработки, существующего в компании-заказчике. Продолжительность инициативы (от двух недель) обусловлена тем, что клиентам важно получить быстрый эффект при минимальных инвестициях.

В Axenix отмечают, что за счет DevBoost бизнес может получить ощутимый финансовый эффект от улучшения показателя Time to Market для заказной разработки и оптимизировать издержки, возникающие на этапах разработки и внедрения ИТ-решений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами

VK отдала контроль в своей ИТ-«дочке» сотруднику, «как это делали западные компании при бегстве из России»

Российские службы каталогов 2025

Древний полузабытый язык программирования пробудился и рвется в лидеры. Он угрожает Python и Java

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость

В Windows 11 встроят аналог сервиса, заблокированного в России

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще