Ресторанное сообщество italy запустило мобильное приложение с цифровым аватаром

Приложение italy touch позволяет гостям бронировать столы, заказывать доставку или самовывоз, покупать билеты на мероприятия и пользоваться бонусной программой лояльности. Главная особенность — цифровой аватар-помощник «Лея». Он работает на базе ИИ, интегрирован с системами ресторанов и может самостоятельно бронировать столы в реальном времени. «Лея» запоминает предпочтения гостей и предлагает персонализированные рекомендации. Об этом CNews сообщили представители italy.

На сегодня к приложению подключены 14 ресторанов сообщества italy в Санкт-Петербурге и Москве. Впереди — не только расширение партнерской сети, но и постоянное технологическое и сервисное развитие приложения. Цель компании — превратить его в полноценного цифрового консьержа для гостей. Среди ближайших новинок — оплата по QR-коду для быстрых заказов, «миссии» с бонусами за активность, а также возможность покупки билетов на гастрономические мероприятия прямо в приложении. Параллельно команда развивает «Лею» в полноценного видеопомощника — новый стандарт для ресторанных сервисов.

«Приложение italy touch отражает дух бренда — любовь к еде и внимание к деталям. «Лея» — это новый стандарт: цифровой помощник не просто находит информацию, а выполняет задачи, экономя время гостей. Это новый этап развития сообщества italy — смелый, технологичный и современный. Мы видим этот проект как совместное путешествие: вместе с нашими гостями мы создаем будущее ресторанных технологий, где сервис становится умным, персонализированным и по-настоящему удобным. Мы уверены, что проект задаст тренд в ресторанной индустрии», — сказала генеральный директор сообщества italy Вера Лисун.