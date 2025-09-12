Даже в рабочих чатах женщины говорят больше мужчин

В рабочих чатах женщины говорят больше мужчин. В опросе приняли участие представители тысячи компаний и 1,6 тыс. трудоустроенных экономически активных россиян из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

За три года в корпоративных коммуникациях России произошли важные изменения. С 2022 по 2025 гг. доля компаний, использующих только общие мессенджеры, сократилась с 52 до 42%. При этом доля тех, кто использует и общие, и корпоративные мессенджеры, выросла с 30 до 38%, а доля использующих только корпоративные — с 8 до 10%. Меняются и требования к скорости ответа в рабочих чатах, мы фиксируем сдвиг в сторону более взвешенного подхода: число компаний, где считается допустимым отвечать в течение получаса, выросло с 12 до 19%.

Судя по ответам работающих россиян, общая нагрузка от переписки растет. Среднее значение времени, которое чаты отнимают от рабочего дня, увеличилось с 21% в 2023 г. до 26% в 2025 г. Доля тех, кто тратит на чаты более 50% рабочего времени, выросла вдвое — с 7% до 14%. Женщины тратят на чаты в среднем 27% времени, а мужчины — 24%. Молодежь до 35 лет проводит в чатах больше времени, чем те, кто старше: 28% против 22% среди россиян 45+.

При этом большинство (68%) считает, что мессенджеры скорее помогают работе. Но эта доля снижается по мере роста нагрузки: среди тех, кто тратит на чаты более половины рабочего времени, помощь чувствуют 62%, вред — 21%. Для сравнения, среди тех, кто тратит на переписку до 10% времени, мессенджеры мешают лишь 9%.

Справиться с нагрузкой сотрудники пытаются самостоятельно, так как лишь в одной из 100 компаний руководство ввело периоды тишины. Чаще всего ставят переписку на паузу молодые сотрудники до 35 лет (39% делают это регулярно).

Таким образом фактическая нагрузка от цифровой коммуникации значительно возросла, на этом фоне формальные требования к скорости ответа становятся мягче, но официально вводить «дни тишины» работодатели не спешат. Это заставляет сотрудников самостоятельно искать баланс между доступностью для коммуникаций и концентрацией над задачами, вводя собственные периоды тишины.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 201. Время проведения: 25 августа — 9 сентября 2025 г. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Размер выборки: одна тыс. респондентов.