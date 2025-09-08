Разделы

Резюме сотрудников в интернете чаще отслеживают ИТ-компании

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, насколько широко распространена среди работодателей практика отслеживания резюме действующих сотрудников. В опросе приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

44% эйчаров рассказали, что их компании осуществляют мониторинг активности персонала на рекрутинговых сайтах: 35% делают это давно, а 9% начали практиковать недавно. 47% опрошенных сообщили, что их организация не отслеживает резюме сотрудников, еще 9% затруднились с ответом.

Чем крупнее компания, тем активнее она следит за цифровым следом сотрудников. Среди малых предприятий со штатной численностью до 100 человек мониторинг появления резюме работников на рекрутинговых сайтах осуществляют 33%, в среднем и крупном бизнесе — 58 и 55% соответственно.

Наиболее активно за резюме сотрудников следят в динамично развивающихся и высококонкурентных отраслях. Например, среди ИТ-компаний такой подход практикуют 6 из 10. И это ожидаемо: найм и адаптация программистов обходятся работодателям в круглые суммы, удержание разработчиков — важная задача для HR. В банковской сфере активность работников на рекрутинговых сайтах отслеживают 55%, в продажах — 49%, в промышленности — 48%, в строительстве — 47%. И напротив, в секторе услуг (36%), медицине и логистике (по 32%) и особенно в HoReCa (27%) доля компаний, практикующих мониторинг, ниже среднего по рынке труда.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 207

Время проведения: 1 августа – 4 сентября 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

