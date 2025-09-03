Разделы

Сбербанк разработал ИИ-решение для оптимизации лекарственного обеспечения для онкоцентров

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о новом ИИ-решении для онкологических центров. ИИ-модель прогнозирования — разработка ООО «Сбер Бизнес Софт», дочерней компании Сбербанка, прогнозирует заболеваемость в разрезе отдельных нозологий и исходя из этого может рассчитать необходимые объемы лекарственного обеспечения на год вперед.

ИИ-модель обучается на исторических данных конкретного медицинского центра: число заболевших в разрезе диагнозов, схемы лечения и его себестоимость. Пилотные испытания показали, что модель оптимизирует лекарственное обеспечение для онкоцентров на 42% лучше человека: более точный прогноз дает возможность медицинским учреждениям закупать жизненно важные препараты в нужном объеме, позволяет избежать приостановки терапии из-за недостатка лекарств или их просрочки, помогает прогнозировать количество мест в стационаре и предотвращает перерасход бюджетных средств.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «ИИ-прогнозирование способно поменять подход к лекарственному обеспечению онкоцентров. На основе глубокого анализа внутренних данных медучреждения искусственный интеллект может строить более точный прогноз заболеваемости по нозологиям и рассчитывает оптимальный объем закупок всех необходимых препаратов на 12 месяцев. Технология предотвращает дефицит лекарств, от которых напрямую зависит жизнь тысяч людей по всей стране».

