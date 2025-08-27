НТЦ ИТ «Роса» запустил новый сайт rosa.ru с акцентом на экосистемный подход и удобство пользователей

НТЦ ИТ «Роса» представил новый корпоративный сайт rosa.ru, который стал не просто обновленной витриной, а единым цифровым центром экосистемы продуктов компании. Обновление затронуло все уровни: от структуры и маркетингового контента до дизайна и UX-решений.

В основе бренда «Роса» лежит математическая теория множеств — объединение различных элементов, связанных общими свойствами. Новый сайт стал еще одним шагом в реализации этой идеи, так как он собрал в единую экосистему множество продуктов, множество идей, множество людей и множество партнеров.

Главной задачей проекта стало формирование понятного и удобного ресурса, который помогает посетителям быстро разобраться в продуктах «Роса», оценить их ценность и оставить заявку на тестирование. Новый сайт объединил в себе функции навигационного портала, маркетингового инструмента и платформы для взаимодействия с клиентами.

Перед командой стояла глобальная задача не просто обновить страницы, а сделать их работающими на конверсию.

«Мы переработали контент под каждый продукт, сформировали уникальные торговые предложения, убрали перегруженные и устаревшие тексты и превратили каждую продуктовую страницу в лендинг. Теперь все ключевые фичи вынесены на первый план, оформлены в удобные блоки и дополнены реальными интерфейсами, чтобы клиенты видели, как это работает. Мы разделили информацию по тематическим направлениям, такими как безопасность, технические аспекты, миграция, поддержка. Все стало короче, яснее и понятнее для целевой аудитории», — сказала директор по маркетингу НТЦ ИТ «Роса» Светлана Полянина.

Особое внимание уделили целостности ресурса: ранее продуктовые страницы находились на разных доменах, что затрудняло восприятие и мешало индексации. Теперь весь трафик сохраняется внутри единого сайта, а навигация стала интуитивной благодаря обновленному меню и переработанному подвалу. Каждая продуктовая страница сегодня работает как лендинг, ведет пользователя к целевому действию и формирует заявку на тестирование продукта. Ключевые преимущества и особенности вынесены на первый план, а интерфейсы решений впервые показаны напрямую, а не только описаны словами. Страницы приведены к единому стилю, что делает сайт гармоничным и понятным, а главная страница выступает в роли витрины продуктов: она наглядно показывает экосистемный подход «Роса», раскрывает идею пакетных решений, демонстрирует для кого предназначены продукты и почему клиенты выбирают именно нашу компанию. По сути, новое наполнение стало отражением тех преимуществ, которых раньше не было: уникальных торговых предложений под каждый продукт, ключевых особенностей экосистемы и четкого объяснения, чем Роса выделяется на рынке.

«Мы создали универсальную дизайн-систему, которая объединяет сайт, портал разработчика и другие цифровые ресурсы «Роса», — сказала арт-директор компании Софья Кравцова. — В основу лег подход Human-Centered Design: мы отказались от шаблонных изображений в пользу фото реальных людей, сделали акцент на интерфейсах продуктов и обеспечили прозрачную подачу информации. Интерфейс сам стал частью коммуникации — теперь сайт показывает технологии так, как они есть. Мы также полностью переработали воронку конверсии: форма заявки стала проще, навигация — понятнее, меню и подвал — логичными и удобными. Пользователю не нужно «бегать» по сайту в поисках информации: все находится в одном клике».

Новый сайт стал отражением эволюции компании: от разрозненных страниц и устаревшего контента к целостному ресурсу, который работает и для клиентов, и для поисковых систем. При этом команда подчеркивает, что проект будет развиваться и дальше: впереди обновление отдельных разделов и расширение возможностей для пользователей.