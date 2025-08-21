Разделы

Бизнес Кадры
|

«Консоль»: самозанятые стали зарабатывать больше

По данным платформы для эффективных и законных отношений с самозанятыми «Консоль», в 2025 г. средняя выплата за одну сделку выросла на 8% год к году и составила 14 907 руб. В 2024 г. этот показатель равнялся 13 787 руб. Об этом CNews сообщили представители платформы «Консоль».

Средний чек в самых оплачиваемых сферах, в которых работают самозанятые

Застройка выставок и рекламных конструкций. Средний доход в 2024 г. – 106 509 руб., в 2025 г. – 100 538 руб.

Консалтинговые услуги для бизнеса. Средний доход в 2024 г. – 86 294 руб., в 2025 г. – 87 100 руб.

Услуги в области недвижимости. Средний доход в 2024 г. – 68 615 руб., в 2025 г. – 72 935 руб.

Строительство. Средний доход в 2024 г. – 54 600 руб., в 2025 г. – 64 772 руб.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

«Самозанятые за последние годы активно заинтересовались строительством и предоставлением услуг в области рекламы. Также стали популярными консалтинговые услуги — их оказывают в разных отраслях. Все чаще россияне задумываются о том, чтобы работать не в найме, а на себя. Мы уверены, что эта тенденция будет только усиливаться с каждым годом», — сказала Арина Юсупова, замначальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми Консоль.

Также в топ-3 самых популярных сфер у самозанятых в 2025 г. вошли застройка выставок, строительные услуги и ремонт, офлайн-образование. На четвертом месте — услуги в области недвижимости, а на пятом — консалтинг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Российские Unix-сисадмины беднеют. Их зарплата выросла меньше, чем инфляция. Админам ОС Windows повезло больше

От диалоговых ботов к автономным помощникам: ИИ-агенты — один из ключевых трендов на российском рынке

Арестован оператор крупнейшего в истории ботнета для DDoS-атак. Им оказался 22-летний зумер

Обзор: Управление облачной инфраструктурой 2025

Центробанк объявил девять признаков, из-за которых ограничат снятие денег в банкоматах

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: