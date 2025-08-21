«Консоль»: самозанятые стали зарабатывать больше

По данным платформы для эффективных и законных отношений с самозанятыми «Консоль», в 2025 г. средняя выплата за одну сделку выросла на 8% год к году и составила 14 907 руб. В 2024 г. этот показатель равнялся 13 787 руб. Об этом CNews сообщили представители платформы «Консоль».

Средний чек в самых оплачиваемых сферах, в которых работают самозанятые

Застройка выставок и рекламных конструкций. Средний доход в 2024 г. – 106 509 руб., в 2025 г. – 100 538 руб.

Консалтинговые услуги для бизнеса. Средний доход в 2024 г. – 86 294 руб., в 2025 г. – 87 100 руб.

Услуги в области недвижимости. Средний доход в 2024 г. – 68 615 руб., в 2025 г. – 72 935 руб.

Строительство. Средний доход в 2024 г. – 54 600 руб., в 2025 г. – 64 772 руб.

«Самозанятые за последние годы активно заинтересовались строительством и предоставлением услуг в области рекламы. Также стали популярными консалтинговые услуги — их оказывают в разных отраслях. Все чаще россияне задумываются о том, чтобы работать не в найме, а на себя. Мы уверены, что эта тенденция будет только усиливаться с каждым годом», — сказала Арина Юсупова, замначальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми Консоль.

Также в топ-3 самых популярных сфер у самозанятых в 2025 г. вошли застройка выставок, строительные услуги и ремонт, офлайн-образование. На четвертом месте — услуги в области недвижимости, а на пятом — консалтинг.