Разделы

Бизнес Кадры
|

VK расширяет представительство в Минске

VK объявила о переезде команды сотрудников в Минске в новый офис, расположенный в бизнес-центре «Аякс».

Растущие команды «ВКонтакте», «Дзена», «Одноклассников» и VK Tech переехали в новый современный бизнес-центр. Обновленный офис площадью 831 кв.м. станет новым рабочим местом для местных сотрудников «ВКонтакте», «Дзена», «Одноклассников» и VK Tech. Пространство спроектировано с учетом потребностей растущей команды и современных трендов организации рабочей среды. Офис в стиле хай-тек вместил просторные рабочие зоны, конференц-зал и переговорные, носящие аутентичные названия на белорусском языке – Родны кут (Родной уголок), Валошка (Василёк), Вясна (Весна), Сонейка (солнце), Каханне (любовь), Хваля – (волна).

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

Переезд обусловлен ростом штата и нацелен на создание максимально комфортных условий для работы и развития сотрудников VK в Белоруссии.

«Рост команды — это всегда вызов и большие возможности. Меньше чем за два года с момента открытия представительства VK в Республике Беларусь, штат местных сотрудников увеличился в 4,5 раза. Мы масштабируем инфраструктуру, инвестируя в комфорт и эффективность работы коллектива. Обновленный офис в Минске — это пространство, созданное с заботой о людях, которые здесь работают каждый день. Мы верим, что современная, технологичная и удобная среда вдохновляет на достижение амбициозных целей и способствует развитию наших продуктов. Забота о команде — это основа устойчивого роста», — сказала Ася Кучай, вице-президент по персоналу VK.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

В Ozon логистический коллапс. Склады перегружены, фуры не разгружаются сутками, заказы задерживаются. Ozon частично признает проблему

Топ-35 игроков российского рынка ИИ-решений в 2024 г. заработали ₽43 млрд

В России запускают производство безэкипажных катеров грузоподъемностю до 1,5 тонн

От диалоговых ботов к автономным помощникам: ИИ-агенты — один из ключевых трендов на российском рынке

В России создано направляющее устройство для операций на мозге

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: